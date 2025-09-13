Après 2 semaines de trêve internationale, il est temps de retrouver les compétitions de clubs ce week-end. L’ASSE se déplace en Auvergne pour y défier Clermont. Retour sur le dernier affrontement au Stade Gabriel Montpied entre les 2 formations.

Les confrontations entre Clermont et Saint-Etienne se font rares. Les 2 clubs ne se sont croisés que lors de 3 saisons depuis le début des années 2000. Le CF63 n’a connu la Ligue 1 que 3 saisons dans son histoire, de 2021-2022 à 2023-2024.

L’ASSE lance son opération remontée ?

Arrivé à la mi-décembre, Pascal Dupraz a dû patienter pour connaître sa première victoire en Ligue 1 sur le banc des Verts. Saint-Étienne vient d’enchaîner 2 succès de rang avec une victoire 1-0 à Angers avant de renverser le MHSC dans le Chaudron (3-1). La mission maintien de l’ancien coach de Toulouse est lancée.

Pour sa première saison dans l’élite, le Clermont Foot n’a pas l’intention de prendre un ticket retour pour la Ligue 2. Les hommes de Pascal Gastien ont quelques points d’avance sur des stéphanois qui comptent combler le retard pris lors de la première partie de saison. Les Auvergnats sont également revanchards après le match aller. L’ASSE, qui n’avait toujours pas remporté le moindre match après 12 rencontres, avait renversé le CF63 sur le score de 3-2 avec notamment 2 buts dans le temps additionnel.

Clermont prend les devants

Clermont tente de prendre rapidement le match à son compte. Sur un ballon dans le dos de La Défense stéphanoise, Bayo ne parvient pas à tromper Bernardoni, qui était vite sorti à son encontre et voit son tir passer largement au dessus. L’ASSE répond avec un centre de Thioub pour Khazri seul au 6 mètres. Le tunisien décroise bien trop sa tête et manque le cadre.

Les auvergnats, surtout grâce à Bayo, sont les plus dangereux. Le guinéen se joue de Mangala pour filer au but, mais tombe sur un Bernardoni qui ferme bien l’angle pour détourner sa tentative. Le CF63 va trouver la faille avant la pause grâce à la tête de Cedric Houtondji sur corner. Le défenseur clermontois est observé par ses adversaires et peut ajuster le portier stéphanois de la tête. Clermont mène 1-0 à la pause.

Bis repetita pour les Verts

Les Verts reviennent avec de meilleures intentions en seconde période. Sada Thioub trouve Mahdi Camara dans la surface. Le milieu stéphanois égalise en une touche d’une frappe placée au premier poteau. Saint-Étienne va continuer d’attaquer avec une opportunité pour Aouchiche qui trouve les gants de Diaw.

C’est finalement comme au match aller, sur coup de pied arrêté, que l’ASSE va gagner et renverser le match. Timothée Kolodziejzack est trouvé par Romain Hamouma sur corner et place un coup de tête gagnant. Clermont va tenter de revenir au score, en vain. Les Verts enchaînent un 3ᵉ succès de suite en championnat.