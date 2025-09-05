Le Clermont Foot 63 poursuit son mercato en Ligue 2 avec l'arrivée d’Axel Camblan, jeune ailier formé au Stade Brestois. A quelques jours d'affonter l'ASSE, les Clermontois ont sans doute officialisé leur toute dernière recrue.

Après une saison 2024-2025 de Ligue 2 délicate, Clermont ne souhaite plus se faire peur. Le 13 septembre prochain, ils s'apprêtent à recevoir l'ASSE. Le club auvergnat continue de renforcer son secteur offensif. Ce mardi, ils ont officialisé l’arrivée en prêt d’Axel Camblan (22 ans), en provenance du Stade Brestois 29. Un renfort qui apporte vitesse, percussion et polyvalence à l’effectif de Sébastien Mazeyrat.

Formé à Brest, Camblan a découvert la Ligue 1 avec le club finistérien en disputant 17 rencontres. Peu utilisé au plus haut niveau, il a été prêté la saison passée à Valenciennes en National. Une expérience qui lui a permis de gagner en confiance avec 1 but et surtout 5 passes décisives en 17 matchs. Cette saison, Brest a décidé de prêter de nouveau pour un an son jeune ailier.

Clermont mise sur la jeunesse et la vitesse dans ce championnat de Ligue 2

En recrutant Axel Camblan, Clermont Foot mise sur un jeune joueur à fort potentiel. Le Brestois peut évoluer aussi bien à gauche qu’à droite, et même en soutien d’un attaquant axial. Ce profil polyvalent colle parfaitement aux besoins d’un effectif clermontois en pleine reconstruction.

Depuis sa relégation en Ligue 2, le club a enregistré plusieurs arrivées. Camblan incarne ce mélange de fraîcheur et d’envie dont Clermont a besoin pour peser davantage dans les derniers mètres.

Invaincu cette saison (3 matchs nuls et 1 victoire), les Clermontois espèrent bien poursuivre cette dynamique. 7ème les Clermontois ne possèdent cependant pas une attaque "de feu". Avec seulement quatre réalisations, ils sont restés muets à deux reprises cette saison avec deux 0-0 face à Troyes et Laval.

Un match attendu face à l’ASSE

L’arrivée d’Axel Camblan intervient à quelques jours d’un choc très attendu face à l’AS Saint-Étienne. Programmé ce samedi, le match entre Clermont Foot et les Verts promet une belle opposition. Avec une seule victoire en trois matchs pour Clermont, la réception de l’ASSE au stade Gabriel-Montpied s’annonce très importante.

Le staff pourrait être tenté de lancer Camblan dès cette rencontre, au moins en cours de jeu, pour profiter de son explosivité.