Pour cette saison 2025-2026, l’AS Saint-Étienne Féminine entame une nouvelle aventure avec la Coupe LFFP, une compétition inédite réunissant les 24 clubs des deux divisions professionnelles. Ainsi, elles affronteront Nice ce samedi à 15h.

Les joueuses de l'ASSE ont commencé leur saison d'Arkema Première Ligue le week-end dernier contre Nantes. Même si les Vertes ont réussi à ouvrir le score très tôt, elles ont dû s'incliner 2-1. Ce week-end, l'effectif de Sébastien Joseph se lancer dans une toute nouvelle compétition : La Coupe LFFP. Conçue pour dynamiser la saison et offrir des affiches attrayantes, cette compétition adopte un format novateur. Cinq groupes régionaux, un barème de points repensé, et une obligation de désigner un vainqueur à chaque match.

Un format bien particulier

Ainsi, chaque rencontre promet intensité et suspense : victoire dans le temps réglementaire (3 points), séance de tirs au but en cas d’égalité (2 points pour le vainqueur, 1 point pour le perdant). Le premier de chaque groupe se qualifie pour les quarts, tandis que les clubs européens (OL, PSG, Paris FC) entreront directement en phase finale. Un tirage au sort, avec têtes de série, viendra ensuite pimenter l'affiche des quarts de finale.

Ce nouveau format, alliant compétitivité et proximité géographique, limite les déplacements et renforce la visibilité du football féminin local.

ASSE Féminine : un groupe homogène et prometteur

Dans le Groupe B, l’AS Saint-Étienne sera opposée à Grenoble Foot 38, OGC Nice et Thonon Évian Grand Genève. Un groupe 100 % D2F (excepté l'ASSE), équilibré sur le papier, mais qui ne laisse aucune place au relâchement.

Les Vertes débuteront leur campagne ce 13 septembre 2025 à l’extérieur face à Nice, avant d’enchaîner deux autres déplacements : le 11 octobre contre Thonon-Évian et le 15 novembre face à Grenoble. Trois matchs, trois voyages, et autant de finales à jouer pour espérer décrocher la première place et un billet direct pour les quarts.

La première rencontre se disputera donc contre Nice, une équipe évoluant en Seconde Ligue !