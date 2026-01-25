Le classement de Ligue 2 reste extrêmement serré après cette 20e journée et l’ASSE demeure pleinement engagée dans la course à la montée. Battus sur la pelouse de Reims, les Verts ont laissé filer des points mais conservent une position intéressante avant le dernier match du week-end entre Le Mans et Dunkerque. Tour d’horizon du classement et des dynamiques actuelles du championnat.

La Ligue 2 confirme, semaine après semaine, son imprévisibilité. Cette 20e journée n’a pas fait exception. Les écarts restent faibles en haut de tableau et chaque faux pas se paie immédiatement au classement. Saint-Étienne en a fait l’amère expérience à Reims, avec une courte défaite qui freine sa progression sans remettre en cause ses ambitions. Dans le même temps, plusieurs concurrents directs n’ont pas pleinement profité de l’occasion, maintenant un équilibre fragile dans la lutte pour les premières places. À ce stade de la saison, rien n’est figé et la tension monte à mesure que les journées passent.

Classement Ligue 2 : l’ASSE toujours au contact du podium

Après 20 matches disputés, l’ASSE occupe la 4e place avec 34 points après sa défaite à Reims (1-0). Un total cohérent avec les objectifs affichés en début de saison, mais qui ne permet aucun relâchement. Devant, Troyes mène la danse avec 41 points, suivi de près par le Red Star et Reims. Derrière les Verts, la menace est immédiate. Dunkerque, Le Mans et Guingamp restent à portée de tir et le moindre faux pas peut coûter cher.

La différence de buts favorable de Saint-Étienne confirme une certaine solidité collective, mais elle ne suffit pas à masquer le manque de constance observé à l’extérieur. Dans ce contexte, chaque match devient déterminant, notamment face aux équipes du haut de tableau.

Dynamiques des équipes : un championnat toujours plus indécis

Cette 20e journée met une nouvelle fois en lumière l’absence de hiérarchie claire en Ligue 2. Troyes impressionne par sa régularité, tandis que Reims enchaîne les performances solides, notamment sur le plan défensif. Le Red Star avance à son rythme, sans bruit mais avec efficacité. Derrière, les dynamiques sont plus contrastées. Saint-Étienne alterne entre prestations convaincantes et contre-performances frustrantes. Annecy et Montpellier restent imprévisibles, capables du meilleur comme du pire, tandis que Guingamp revient dans la course.

Plus bas dans le classement, la lutte pour le maintien s’intensifie. Bastia s’enfonce dangereusement, Laval et Amiens peinent à engranger des victoires, et chaque point pris devient crucial. Le match de lundi entre Le Mans et Dunkerque pourrait encore rebattre les cartes en haut de tableau. Une victoire de Dunkerque maintiendrait la pression sur l’ASSE, tandis qu’un succès du Mans relancerait un concurrent direct dans la course au top 5. Pour les Verts, l’objectif est clair : rebondir rapidement, retrouver de la régularité et transformer leurs temps forts en points. En Ligue 2, l’irrégularité ne pardonne pas.