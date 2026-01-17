L'ASSE reçoit le Clermont Foot 63 ce samedi à Geoffroy-Guichard (J19 Ligue 2). Et après avoir raté l'entame de 2026, les Verts n’ont plus le droit à l’erreur face à une équipe clermontoise en plein doute. Le média Space CF63 a répondu à nos questions.

Onzième après 18 journées de Ligue 2, les clermontois peinent à trouver de la régularité. Capable d'accrocher le Red Star, les Auvergnats se sont aussi inclinés face à Nancy, Bastia ou Annecy.

Avant ce déplacement dans le Forez, le CF63 a toutefois mis fin à une série de trois matchs sans victoire en s’imposant largement contre Laval (4-1). Reste à savoir si cette éclaircie marquera le début d’une dynamique, ou s’il ne s’agit que d’un feu de paille…

Clermont a réalisé un début de saison en dents de scie. Comment analyser ces premiers mois ?

"Le Clermont Foot a réalisé un bon départ. Mais à l’arrivée, on perd des matchs bêtes et, en même temps, on prend des points à des endroits inespérés. On est allés gagner à Rodez, par exemple, où on est dominés pendant 90 % du match.

Le classement reste satisfaisant par rapport à ce que l’équipe a montré. Parce qu’honnêtement, Clermont pourrait être relégable. Mais par rapport à ce qu’on espérait, non. On a une équipe qui peut faire beaucoup mieux."

Après 18 journées de Ligue 2, le CF63 n’a réalisé que 4 clean sheets. Le principal point faible des Puydômois, c’est sa défense ?

"Globalement, défensivement, on est faibles. On prend des buts bêtes. On subit trop. Il y a beaucoup de matchs à l’extérieur où, clairement, on n’a pas vu le jour. On n’est pas capables d’imposer notre jeu. Et surtout, on ne voit pas s’il y a un vrai fond de jeu, une tactique précise dans cette équipe.

Les adversaires ont vite repéré nos failles et en ont profité. C’est une question d’irrégularité. Ça résume tout : le classement en Ligue 2, le nombre de buts qu’on prend, le fait qu’on n’arrive pas à enchaîner. Et pourtant, on a un très bon gardien, Theo Guivarch, qui fait un gros début de saison."

Après une victoire 4-1 face à Laval, les puydomois sont-ils dans de bonnes dispositions pour se relancer ?

"Le Clermont Foot a très bien commencé l’année 2026 avec cette victoire 4-1 contre Laval. Les gens étaient contents, mais tout le monde restait mesuré. Parce qu’en face, Laval, c'est très faible en Ligue 2.

Il faut voir si Clermont est capable d’enchaîner. Ce qui manque, c’est une série, de la régularité. On a souvent fait un bon match, on s’emballait, et derrière, c’était la catastrophe. Alors maintenant, on ne s’emballe plus. Mais on reste prudents. On est sur la retenue, on va dire. On verra samedi soir."

Comment Clermont peut faire tomber l'ASSE ? Comment aborder ce match à Geoffroy-Guichard ?

"Je ne vois pas Saint-Étienne perdre contre Clermont à domicile. Après, le foot n’est pas une science exacte. On a gagné à Rodez en étant dominés tout le match. Une action, un but, et on repart avec les trois points. Donc, on ne sait jamais. Mais sur le papier, c’est dur d’imaginer Clermont embêter Saint-Étienne, surtout chez eux.

(...) C’est triste à dire, mais si Clermont "met le bus" et prend un point, on sera contents. Ce n’est pas trop notre philosophie ici, mais on en est là. On n’aborde pas le match confiant, ni vraiment crispés.

Si Saint-Étienne gagne, ce sera logique. Si Clermont crée la surprise, ce sera un exploit."