Ce samedi, l’ASSE va disputer sa première rencontre officielle de l’année 2026 à domicile face à Clermont. Les Verts n’ont affronté les Auvergnats à Geoffroy-Guichard qu’à une seule reprise sur la dernière décennie. Retour sur un match renversant entre les Stéphanois et les Clermontois.

Les hommes de Claude Puel sont en grande difficulté en ce début de saison 2021-2022. À l’aube du treizième épisode de l’exercice, l’ASSE n’a pas encore remporté la moindre rencontre en Ligue 1. Les Verts restent sur deux matchs nuls consécutifs (2-2 face à Angers et 1-1 à Metz).

Pour la réception des Auvergnats, le Chaudron est vide suite à des jets de fumigènes au moment de l’entrée des joueurs face au SCO, quelques semaines auparavant. La LFP avait donc décidé de sanctionner l’ASSE d’un huis clos total pour cette partie. Sans l’appui de son public, la tâche s’annonce encore plus délicate pour les Verts.

Clermont s’échappe à l’heure de jeu

La première période a été dominée par des Stéphanois peu inspirés offensivement. Malgré cela, les Clermontois ont eu les meilleures situations, sans parvenir à tromper Étienne Green. Mohamed Bayo a trouvé le montant à la fin du premier acte avant d’être signalé hors jeu. Quelques instants plus tard, il servira Berthomier suite à une mésentente entre Kolodziejczak et Green. Saïdou Sow repoussera la frappe du joueur du CF63 sur sa ligne.

En seconde période, Clermont va prendre l’avantage juste avant l’heure de jeu. Sur un centre de Nsimba, Mohamed Bayo coupe et trompe Étienne Green. Cinq minutes après avoir concédé un but, l’ASSE va à nouveau céder. Jason Berthomier fait le break et place Clermont sur la route d’un succès à Geoffroy-Guichard. Saint-Étienne va tenter de réagir et se procurer une opportunité à la 73ᵉ minute. Khazri centre pour Nordin, qui voit sa reprise s’écraser sur la barre. Rien ne va pour les hommes de Claude Puel en ce début de saison.

L’ASSE renverse tout en fin de rencontre

À un peu plus de dix minutes de la fin du temps réglementaire, le Clermontois Iglesias sert involontairement Arnaud Nordin, qui réduit la marque. L’ASSE a encore du temps pour espérer ne pas s’incliner à domicile. Les Verts poussent jusqu’au temps additionnel sans parvenir à revenir au score.

Alors que la fin du match se profile, Nordin tire ce qui s’apparente à l’un des derniers corners de la partie et trouve Krasso, qui égalise à la 92ᵉ minute. L’attaquant venu d’Épinal s’offre son premier but dans l’élite et arrache l’égalisation. Les Verts continuent de pousser et obtiennent un nouveau corner. Passeur quelques minutes plus tôt, Nordin trouve la tête de Saïdou Sow, qui permet à l’ASSE de s’imposer à la 95ᵉ minute. Grâce à trois buts dans le dernier quart d’heure, les Stéphanois renversent Clermont et signent leur premier succès de la saison.