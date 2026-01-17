L'ASSE s'est imposée 1-0 face à l'OM cette semaine. Un succès précieux qui a permis aux stéphanoises de quitter la dernière place avant de recevoir le FC Nantes. Cette seconde rencontre de la semaine se disputé ce samedi à 15 au Stade Salif Keita. Résumé du match.

L'Arkema Première Ligue est un championnat toujours très serré. Chaque succès compte. Le coach de l'ASSE Sébatsien Joseph l'a bien compris. Il s'est exprimé en conférence de presse avant le match de ce samedi après-midi.

"La victoire a fait du bien sur l’aspect mental. Ce qui la rend encore plus agréable, c’est que nous avons bien joué, offensivement, même si on aurait pu marquer plus de buts, et défensivement, en assurant le clean sheet. Il reste des choses à travailler, notamment dans le relâchement lorsque l’on mène au score. On ne doit pas accepter de subir, même en menant au score : on se doit de rester lucides et de se concentrer sur notre plan de jeu."

ASSE - Nantes : Le résumé de la rencontre

La compo des Vertes ! 💚#ASSEFCN, coup d’envoi dans une heure 🕐 pic.twitter.com/o6Ow3ohIKC — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) January 17, 2026

En confiance après leur victoire face à l'OM les joueuses de l'ASSE rentrent très bien dans la partie. Très actives Morgan Belkhiter parvient à obtenir plusieurs fautes qui donnent lieu à des coup-francs dangereux. Dans cette partie, les stéphanoises sont hautes sur le terrain et se procurrent de nombreuses situations. Attaquantes de l'ASSE, Sofie Hornemann se crée des occasions, mais ça manque d'efficacité côté stéphanois.

De son côté, Alice Pinguet, peu sollicitée se montre rassurante sur les quelques opportunités de Nantes. Malheureusement sur une attaque rapide, Nantes ouvre le score juste avant la mi-temps. Les deux équipes rejoignent les vestiaires sur ce score de 0-1.

L'ASSE entâme très bien sa seconde période et se montre une nouvelle fois active devant les buts nantais. A la 55ème minute de la partie la frappe d'Hornemann est trop molle pour inquiéter l'adversaire. Quelques instants plus tard Nantes est proche d'inscrire le second but.Heureusement pour les Vertes elles manquent à leur tour de réalisme.

Sébastien Joseph effectue plusieurs changements. Amandine Pierre-Louis, Héloïse Mansuy, Kaylan Bradford-Williams et Hernamnn font leur apparition sur la pelouse. L'ASSE pousse et continue de prendre le jeu à son compte. Sarah Cambot s'essaie à son tour, mais c'est trop facile pour la gardienne de Nantes. Nadjma Ali Nadjim entre à son tour sur le terrain. Sarah Cambot a de nouveau une superbe opportunité. La frappe heurte la barre transversale ! Les Vertes continuent de pousser sans parvenir à égaliser à l'image de deux corners consécutifs dans le temps additionnel. Fin du match 0-1.

Une défaite frustrante

Cette défaite ne fait bien évidemment pas les affaires stéphanoises. Néanmoins, Lens s'est également incliné contre Strasbourg et a donc toujours le même nombre de points que l'ASSE. Battues les Vertes pourront s'appuyer sur cette rencontre, car il y a tout de même beaucoup d'éléments positifs, malgré un manque d'efficacité devant le but adverse. Avec 7 buts inscrits cette saison, les Vertes possèdent toujours la pire attaque d'Arkema Première Ligue.