Entre les 2 premières trêves de la saison, l’ASSE a perdu sa place de leader. Après 9 journées de Ligue 2, les Verts sont 2èmes à égalité de points avec l’ESTAC qui possède une meilleure différence de buts. Le premier quart de la saison 2025-2026 ayant été disputé, l’heure est au bilan et à la projection sur la seconde moitié de la phase aller.

Saint-Étienne a livré un démarrage de championnat solide et convaincant après neuf journées. Avec un bilan de 6 victoires, 2 nuls et 1 défaite (19 buts marqués, 10 encaissés) les Verts se positionnent parmi les favoris sérieux de la montée. Ce début se caractérise par une attaque efficace, une défense globalement bien organisée et une régularité de résultats qui contraste avec les incertitudes affichées par l’ASSE ces dernières saisons.

Les résultats parlent d’eux-mêmes : des succès à l’extérieur (Boulogne 0-1, Clermont 1-2, Amiens 0-1, Montpellier 0-2) et des prestations en demi-teinte à domicile (4-0 contre Rodez, 3-2 contre Reims, mais 1-1 face à Grenoble et 2-3 face à Guingamp) ont permis d’accumuler 20 points en neuf rencontres, un total qui rappelle l’ambition affichée en début de saison.

L’ASSE efficace face au but

Sur les neuf matches disputés, l’attaque stéphanoise a su être régulière : 19 buts, soit une moyenne proche de 2 buts par match. Les Verts ont montré plusieurs visages offensifs, parfois dominateurs et collectifs (la large victoire 4-0 face à Rodez), parfois perçants en contre et sur coups de pied arrêtés lors des déplacements (les victoires serrées à Boulogne ou Amiens). Cette diversité offensive de l’ASSE est un atout : elle réduit la dépendance à un unique buteur et oblige l’adversaire à couvrir plusieurs menaces.

Les voltiges offensives ont toutefois été parfois entachées d’un manque d’intensité dans certains temps faibles. En ouverture du championnat à Laval, l’ASSE a dû revenir au score d’entrée avant de concéder l’égalisation en fin de rencontre. Hormis la défaite face à Guingamp, l’équipe de Horneland a su répondre présente dans l’ensemble des moments chauds.

L’animation offensive est progressive et prometteuse, avec des joueurs capables d’apporter des solutions variées. Augustine Boakye se révèle cette saison sous le maillot Vert. Le ghanéen s’est installé en tête du classement des passeurs du championnat avec 5 caviars délivrés. Lucas Stassin quant à lui a porté l’attaque de l’ASSE en septembre en s’offrant 4 buts et une passe décisive permettant à son équipe de renverser Clermont, de battre Reims et de gagner à Amiens. Le belge a été rejoint au classement des buteurs stéphanois par Zuriko Davitashvili. Le géorgien a également offert des succès à l’ASSE en inscrivant l’unique but à Boulogne et un doublé ce week-end à Montpellier (0-2). Les Stéphanois peuvent compter sur un bon nombre de solutions avec également Irvin Cardona, Ben Old et Joshua Duffus qui ont aussi ouvert leurs compteurs cette saison.

Une défense pas toujours rassurante

Si l’attaque brille, la défense de l’ASSE n’est pas exempte de reproches. Avec 10 buts encaissés en 9 rencontres, la charnière a globalement fait le job, mais des signes de fragilité subsistent — particulièrement lors de périodes de relâchement. La défaite 2-3 contre Guingamp a rappelé que l’équipe peut être mise en difficulté si elle n’impose pas son rythme.

Les Verts prennent parfois des buts évitables comme à Laval ou face à l’EAG ou après des phases de gestion à l’image de la rencontre face à Grenoble ou Reims à domicile. Toutefois, la capacité à revenir et à tenir des résultats prouve une force mentale et une profondeur de banc appréciable pour une équipe qui vise la montée. Il faudra corriger ces détails pour transformer la bonne dynamique de l’ASSE en une machine quasi-imprenable sur la durée.

Des confirmations et surprises dans l’effectif

Le groupe développé par l’entraîneur a su trouver un équilibre entre cadres expérimentés de la Ligue 2 comme Larsonneur, Nadé, Tardieu, Moueffek… et recrues ambitieuses. À tout cela, certains jeunes comme Gadegbeku ou El Jamali toquent à la porte et arrivent à grappiller du temps de jeu. La plus grosse surprise reste Igor Miladinovic. Le serbe, qui n’avait pas été titularisé une seule fois la saison dernière, s’est offert un but magistral pour sa première titularisation avec l’ASSE face à Reims. Depuis, il ne fait que grappiller des minutes et semble offrir une nouvelle solution à Eirik Horneland qui l’a à nouveau aligné face à Montpellier.

Le collectif stéphanois paraît bien huilé : la rotation a fonctionné sans provoquer de baisse de niveau significative. L’approche d’Eirik Horneland semble pour l’heure porter ses fruits, l’ASSE affiche une certaine discipline, rigueur et organisation tactique. La seule tâche reste la défaite à domicile face à Guingamp à l’issue d’une semaine à 3 matchs ou l’équipe n’avait pas réellement récupéré physiquement. Les tops de ce début de saison mettent en lumière des joueurs-clés capables de faire basculer les rencontres, tandis que les flops restent rares et souvent liés à des baisses de forme ponctuelles ou saut de concentration plutôt qu’à des problèmes structurels.

En synthèse, l’ASSE tient un bon départ : 6 victoires, 2 nuls et 1 défaite, une attaque performante (19 buts) et une défense globalement solide (10 encaissés) malgré des trous d’air à éviter. Les qualités collectives et l’équilibre tactique montrent une équipe qui sait gérer les différentes situations de match.

Les marges de progression existent toutefois : amélioration de la concentration en fin de périodes, gestion des temps faibles, et optimisation de certaines rotations. Ces petits ajustements pourtant essentiels devront être corrigés pour assumer son statut de favori du championnat. Les prochains matchs (notamment les rendez-vous contre des concurrents directs) constitueront des tests majeurs pour confirmer que ce bilan n’est pas qu’un feu de paille mais bien le socle d’une saison ambitieuse pour l’ASSE.

L’ASSE face à ses concurrents directs

La suite du calendrier confrontera Saint-Étienne à des échéances déterminantes. Dans les 30 jours qui arrivent, les hommes d’Eirik Horneland vont affronter les 3 autres équipes qui composent le top 4 de Ligue 2. Après la réception du Mans et le voyage à Annecy, l’ASSE recevra Pau, 3ème avec 20 points. 4 jours plus tard, les Verts iront défier le Red Star, 4ème avec 17 points avant d’enchaîner, une semaine plus tard, à Troyes, leader avec 20 points mais une meilleure différence de buts que les stéphanois.

Ces 3 matchs testeront la capacité du club à rester régulier et à corriger ses petites faiblesses tactiques. Cet enchaînement déterminera si les Verts pourront concrétiser leur statut de prétendant à la montée.