Arrivé libre de Brighton cet été, Joshua Duffus a connu des débuts prometteurs avec l’ASSE. Mais après un premier but plein de promesses, l’attaquant anglo-jamaïcain semble aujourd’hui cantonné à un rôle secondaire qui interroge.

Transféré librement de Brighton à l’AS Saint-Étienne durant l’été, Joshua Duffus incarnait le pari jeune du mercato stéphanois. Attaquant rapide, technique et doté d’une grande activité, il n’a pas tardé à se signaler sous le maillot vert. Face à Rodez, pour sa toute première apparition en Ligue 2, il n’a eu besoin que de 25 minutes pour faire trembler les filets. Une entrée en matière idéale, accueillie avec enthousiasme par le public de Geoffroy-Guichard, déjà séduit par ce joueur venu d’Angleterre avec la promesse d’apporter fraîcheur et dynamisme à l’attaque forézienne.

Cette performance initiale laissait entrevoir un rôle de supersub régulier pour le jeune Anglo-Jamaïcain, d’autant qu’il bénéficiait d’une certaine liberté offensive dans le schéma d'Eirik Horneland. Mais la suite s’est révélée bien plus contrastée.

Joshua Duffus et la réalité du temps de jeu en Ligue 2

Titularisé lors du match suivant face à Grenoble, Duffus n’a pas réussi à confirmer son bon début avec l'ASSE. En manque de repères et parfois isolé dans l’axe, il a peiné à peser sur la défense adverse. Depuis, son temps de jeu s’est effondré : sur les neuf premières journées de Ligue 2, il n’a cumulé que 168 minutes, soit moins que deux matchs complets.

Pire encore, sur la dernière série de cinq rencontres, Duffus n’a disputé que 20 minutes sur 450 possibles. Une statistique qui illustre à quel point le jeune attaquant glisse progressivement dans la hiérarchie offensive, derrière des joueurs plus expérimentés comme Augustine Boakye, Ben Old ou Irvin Cardona.

Son entrée symbolique ce week-end face à Montpellier, pour quelques secondes seulement, en a surpris plus d’un. Beaucoup de supporters s’interrogent sur la gestion du joueur, censé incarner le futur de l’attaque stéphanoise.

Un message spirituel mais révélateur ?

Malgré cette situation frustrante, Joshua Duffus reste digne et discret. Toutefois, sa dernière publication Instagram a semé le doute quant à son ressenti. Dans une story énigmatique, il a partagé une citation biblique : « Non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans nos souffrances, car nous savons que la souffrance produit la persévérance, la persévérance produit la force de caractère, et la force de caractère produit l'espérance. »

Un message profond, porteur d’espoir mais aussi d’une volonté de résilience. Derrière la foi, certains y voient une frustration dissimulée face à son manque d’opportunités. D’autres y lisent au contraire un signe de maturité, celui d’un jeune joueur prêt à se battre pour regagner sa place.

Le contexte n’est pas anodin : Duffus avait été présenté comme le remplaçant naturel de Stassin, un joker offensif capable de dynamiter les fins de match. Or, son utilisation actuelle ressemble davantage à une mise au placard qu’à un apprentissage progressif.

Quel avenir pour Duffus dans le projet de l'ASSE ?

À 20 ans, le joueur formé à Brighton doit maintenant composer avec les exigences d’un club ambitieux, où chaque minute se mérite. Si le coach stéphanois semble privilégier l’expérience dans ses choix offensifs, il n’est pas exclu que Duffus retrouve du temps de jeu dans les semaines à venir, surtout avec la multiplication des matchs et les risques de blessures ou suspensions.

Son profil reste précieux : vif, percutant et capable de se projeter vite vers l’avant, il offre un style différent de celui de Stassin ou Boakye. Mais pour espérer s’imposer durablement, il devra gagner la confiance de son coach à l’entraînement et faire preuve d’efficacité lors de ses rares entrées.

Son message spirituel pourrait donc être lu comme un cri silencieux, une manière élégante de rappeler qu’il est prêt à se battre, sans polémique, mais avec foi et détermination.

L’histoire entre Joshua Duffus et l’ASSE ne fait que commencer. Et si la patience est parfois le prix du succès, nul doute que le Chaudron saura l’accueillir de nouveau en héros s’il parvient à transformer sa frustration en performance.