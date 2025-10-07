L'ASSE se déplaçait à Montpellier avant une trêve internationale qui permettra aux stéphanois de recharger les batteries. Le club nous retrace les coulisses de cette semaine de préparation et de la rencontre avec une vidéo exclusive.

Saint-Étienne a signé un succès convaincant à Montpellier (2-0) au terme d’un match intense. Le ton est donné dès le coup d’envoi : après seulement 51 secondes, Pays trouve le poteau, mais dans la continuité, Davitashvili s’échappe plein axe, élimine quatre défenseurs et ouvre le score au bout d’une minute trente. Les Verts dominent techniquement le premier quart d’heure avant que Montpellier ne réagisse, porté par l’activité de Savanier et la qualité de ses coups de pied arrêtés. À la 21e minute, Ngapandouetnbu repousse une frappe d’Annan, mais Davitashvili, opportuniste, inscrit un doublé à bout portant. Le MHSC touche encore le poteau par Mendy, tandis que Larsonneur, diminué, reste vigilant.

Les esprits s’échauffent avant la pause, mais Saint-Étienne regagne les vestiaires avec un avantage logique et un réalisme redoutable. Au retour des vestiaires, Appiah et Cardona entrent pour densifier le jeu, mais Montpellier pousse fort. Larsonneur s’impose face à Savanier avant de gagner un face-à-face décisif contre Mendy (67e). Dans la foulée, Tardieu manque la balle du 3-0. Moins précis offensivement, les Stéphanois reculent mais conservent leur solidité défensive, bien aidés par un Larsonneur impérial. Malgré la pression héraultaise et quelques contres mal exploités, les hommes d’Eirik Horneland tiennent bon jusqu’au bout. Ce succès maîtrisé permet à l’ASSE de réaliser la belle opération du week-end : avec 2-0 à la clé, les Verts rejoignent Troyes et Pau en tête du classement et peuvent aborder la trêve avec confiance et sérénité.

Luan Gadegbeku (ASSE) donne de ses nouvelles

Interrogé sur son retour à la compétition dans la vidéo, le jeune milieu de terrain stéphanois s'est exprimé : "Ça va, cette semaine (la semaine dernière au moment où est tournée la vidéo) je suis avec les kinés et la semaine prochaine (cette semaine donc) je suis avec les prépas. Je me sens bien, j'ai des bonnes sensations. L'objectif, c'est de revenir bien en forme. J'ai grave envie de jouer, j'ai l'impression que ça fait deux mois que je suis blessé (sic)".