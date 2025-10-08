Co-leaders de la Ligue 2 avec Troyes et Pau (20 points), les Verts d’Eirik Horneland signent un bon premier tiers de saison. Solides, réalistes et relativement constants, ils confirment leurs ambitions de montée. Voici le bilan chiffré complet des Stéphanois après neuf journées.

Présentations des statistiques qui se détachent à l'ASSE après 9 journées de Ligue 2.

Les hommes forts : Larsonneur, Nadé et Tardieu infatigables

Trois cadres se détachent par leur régularité : Gautier Larsonneur, Mickaël Nadé et Florian Tardieu ont disputé l’intégralité des 810 minutes depuis le début de la saison.

Dans les buts, Larsonneur confirme son statut :

9 matchs joués

4 clean sheets

65,5 % de tirs arrêtés

2,1 arrêts par match

0,7 but évité par rencontre

1,1 but encaissé en moyenne par match

Une solidité précieuse qui place l’ASSE parmi les meilleures défenses de Ligue 2.

Stassin et Davitashvili, les armes offensives

Les chiffres ne mentent pas : Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont les meilleurs buteurs du club, avec 4 réalisations chacun.

Le Belge affiche un xG (expected goals) de 4,5, le plus élevé du groupe, tandis que Davitashvili se situe à 2,3 xG, devant Cardona (2,5). De quoi souligner que Zuriko affiche un rendement au dessus des attentes. A l'inverse d'un Cardona qui aurait pu faire mieux.

Le duo est aussi le plus prolifique en volume de tirs :

Davitashvili : 24 tirs

Boakye : 22 tirs

Stassin : 20 tirs

À eux trois, ils cumulent 66 tentatives sur les 136 tirs de l’équipe, soit près de la moitié ! Côté précision, Stassin reste le plus juste avec 11 tirs cadrés, devant Boakye (8).

Boakye, passeur numéro un de l'ASSE

Augustine Boakye brille par sa créativité. Avec 5 passes décisives, il est le meilleur passeur de l’ASSE.

Les données “xA” (expected assists) confirment cette influence offensive :

Cardona : 2,1 xA

Boakye : 1,7 xA

Tardieu : 1,3 xA

L’ASSE, première de Ligue 2 à la possession (63,4 %), peut compter sur un jeu collectif en pleine maîtrise, où Boakye et Tardieu jouent un rôle clé dans la dernière passe.

Intensité et discipline : Annan le plus sanctionné

Sur le plan défensif, Ebenezer Annan est le joueur le plus averti, avec 3 cartons jaunes. Il devance Nadé et Ferreira, régulièrement exposés dans les duels.

Les fautes confirment la combativité du groupe :

Jaber : 13 fautes commises

Boakye : 12

Ferreira : 11

Nadé : 10

Moueffek : 9

Dans le sens inverse, les joueurs les plus ciblés par les adversaires sont :

Boakye : 14 fautes subies

Tardieu : 12

Jaber : 11

Moueffek : 11

Lamba : 11

Des chiffres qui traduisent la capacité de l’ASSE à provoquer et imposer le rythme dans les duels.

Une équipe équilibrée et ambitieuse

Avec 19 buts inscrits, 10 encaissés, 63,4 % de possession moyenne et une précision technique remarquable (554 passes réussies par match, record du championnat), les Verts affichent une identité claire : maîtrise, intensité et réalisme.

Le collectif d’Horneland est en pleine confiance, et les statistiques confirment une chose : l’ASSE avance avec constance et profondeur, armée pour jouer la montée jusqu’au bout.

