Ligue 2 – Le SC Bastia a créé la surprise ce samedi soir en s'imposant 2-0 face à Saint-Étienne à Furiani. Un résultat inattendu au vu des probabilités, mais largement mérité selon son entraîneur Reginald Ray. Les Corses quittent la dernière place pour la première fois depuis la 4e journée et reviennent à un point de Laval, barragiste. L'espoir, contre toute attente, est toujours là.

Un but dès la première minute, 102 minutes de caractère pour Bastia

Le scénario idéal. Bastia a ouvert le score quasiment dès le coup d'envoi, dans la première minute de jeu. Un « superbe but » selon Reginald Ray, qui a immédiatement mis son équipe dans le bon sens et emmené le stade de Furiani. La suite ? 101 minutes de concentration, de défense collective et de lucidité pour tenir le résultat face à une équipe de Saint-Étienne qui monte directement et qui cherchait à réduire l'écart. Score final : 2-0, clean sheet, et une performance unanimement saluée par le coach insulaire.

« Pendant toute la rencontre, l'équipe a maintenu un rythme, un jeu, une défense, une lucidité qu'on a rarement vue toute la saison », a reconnu Ray en conférence de presse.

Ray (Bastia) : "Ce groupe n'a pas lâché"

Le discours de Reginald Ray après la rencontre était celui d'un homme soulagé, mais lucide. Soulagé de voir enfin récompensés des mois d'efforts qui ne se traduisaient pas au tableau d'affichage. Lucide sur la réalité du classement : « Ces 24 points ne suffiront pas dans tous les cas. Ils ne suffisent pas à l'instant T. »

Mais le technicien bastiais a tenu à défendre son groupe, souvent jugé sur les seuls résultats : « On est difficilement audibles quand on n'a pas gagné depuis onze matchs, je le comprends. Mais on a fait vraiment des matchs convaincants. On sait pourquoi on ne les a pas gagnés. » Avant d'aller chercher un exemple fort : « Saint-Étienne à l'aller, une semaine avant, on vit ce qu'on a vécu sur le match arrêté, sans savoir comment la Ligue va décider. Et puis derrière, il y a une très belle réaction à Saint-Étienne. »

Sur la résilience de ses joueurs, Ray a été catégorique : « Week-end après week-end, les déceptions de ne pas gagner des matchs qui vous tendaient les bras, ça fait mal à la tête. Mais ce groupe n'a pas lâché. »

Réconciliation avec Furiani, un symbole fort

Ce succès revêtait une dimension particulière : celle d'une réconciliation avec le public bastiais, longtemps privé de victoire à domicile. Ray l'avait annoncé en conférence d'avant-match, il l'a confirmé après : « Depuis que je suis arrivé, on avait marqué un but à domicile. Nos moins bonnes performances, on les a effectuées à Furiani. Donc c'est problématique quand on connaît la force de notre public. »

Le but rapide a libéré les énergies. « Ça a emmené le stade aussi. Ce but est un symbole. » Une soirée que Ray résume avec émotion : « Je suis content pour le staff et pour les joueurs. Ce n'est pas facile depuis le début de saison pour eux. »

Un point de Laval, une finale contre Le Mans en ligne de mire

Avec ce succès, Bastia quitte la dernière place pour la première fois depuis la 4e journée et revient à un point de Laval, barragiste, qui joue ce lundi. L'équation est simple : si Laval ne gagne pas, l'écart se réduit. Ray ne cachait pas son intention de surveiller l'affiche de lundi soir « en leur souhaitant pas beaucoup de bonheur », avec le sourire.

La feuille de route est tracée : aller gagner à Clermont, puis revenir à Furiani pour une ultime confrontation face au Mans le 9 mai. Une finale à domicile que Ray appelle de ses vœux : « On veut s'offrir une finale contre Le Mans le 9 mai, à domicile. » Un scénario qui aurait semblé utopique il y a encore quelques semaines.

Un scénario qui peut plaire à l'ASSE. Le Mans, principal concurrent des Verts terminera la saison à Bastia pendant que l'ASSE jouera Amiens, lanterne rouge, à la maison. Et si tout se jouait sur cette dernière journée de Ligue 2 ?

Conférence de presse de Bastia

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