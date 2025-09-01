L’ASSE n’a pas réussi à se défaire de Grenoble malgré une nette domination. Entre réalisme offensif en berne, une solution inattendue côté gauche et un arbitrage discutable, plusieurs leçons sont à tirer de cette rencontre.

Le match a débuté de façon prudente, les Verts peinant à trouver leur rythme dans les premières minutes. Si le ballon circule, il manque de tranchant et de verticalité. Puis, les occasions s’enchaînent : Bernauer d’abord, puis Tardieu et Davitashvili, avant que Duffus ne fasse frissonner les supporters d'une frappe en pivot. La délivrance arrive à la 34ᵉ minute grâce à Nadé, parfaitement servi par Tardieu, qui ouvre le score d’un tir pied droit après un joli cadeau de son vis-a-vis qui n'a pas réussi à se débarrasser du ballon.

Cardona frôle même le break juste après la pause avec une frappe repoussée par le portier isérois. Idéalement servi par Bernauer, le champion de France 2017 était dans une position similaire à son but face à Rodez, mais n'a pas réussi à conclure cette fois-ci. Faute d’efficacité, l’ASSE n’a pas su concrétiser sa domination et s’est finalement fait rejoindre en seconde période sur l’unique occasion grenobloise.

L’ASSE n’arrive pas à tuer le match

Ce nul (1-1) laisse un goût amer. Les hommes de Horneland ont eu de multiples situations pour se mettre à l’abri, notamment par Cardona qui manque un face-à-face capital. Le constat est clair : l’ASSE se crée des occasions, domine territorialement et maîtrise le tempo, mais a péché cruellement dans la finition ce samedi soir.

Cette incapacité à tuer le match a déjà coûté des points cette saison, à Laval, et pourrait devenir un vrai frein dans la course à la montée. Le réalisme offensif doit devenir une priorité, car la Ligue 2 ne pardonne pas un tel manque de tranchant. Le club se sait attendu à chaque match par des adversaires qui ne prendront pas le risque de se découvrir, même menés au score, à l'image du GF38 ce week-end.

Bernauer à gauche, une option crédible avant le retour d’Annan

Aligné sur le côté gauche, Maxime Bernauer a montré qu’il pouvait rendre de précieux services en attendant le retour d'Ebenezer Annan. Solide défensivement, percutant dans ses projections, il a surtout brillé dans ses ouvertures et ses récupérations, l'une de ses ouvertures a amené une grosse occasion qu'Irvin Cardona n'a pas réussi à concrétiser. Sa polyvalence est un atout majeur dans un effectif encore marqué par des absences. Si Annan reste le titulaire défini, Bernauer a prouvé qu’il pouvait assurer l’intérim grâce à sa polyvalence sans faillir et offrir des solutions tactiques intéressantes à Horneland.

Un arbitrage discutable qui interroge

Un fait de match fait particulièrement débat : le tacle violent subi par Jaber avant la pause, qui l'a contraint à céder sa place suite à une entaille. L’action aurait possiblement mérité un carton rouge direct, mais l’arbitre s’est contenté d’un simple avertissement. Cette décision a influencé la physionomie de la rencontre, privant l’ASSE d’un élément clé et accentuant la frustration des Verts.

Dans un championnat où chaque détail compte, ce type d’erreurs arbitrales pèse lourd. Les supporters ne manqueront pas de souligner ce manquement, qui s’ajoute au sentiment d’une victoire envolée.