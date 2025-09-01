Le week-end a laissé des traces du côté de l’AS Saint-Étienne. Sorti à la mi-temps du match nul concédé par les Verts face à Grenoble (1-1) samedi soir à Geoffroy-Guichard, Mahmoud Jaber va manquer les deux prochains rendez-vous de la sélection israélienne, selon les informations de Sport 5. Le milieu de terrain, touché après une entrée rugueuse, a été contraint de quitter le terrain prématurément. Son état interroge.

Face à Grenoble, Eirik Horneland avait choisi d’aligner d’entrée l’international israélien. Mais Jaber, diminué par une semaine perturbée à l’entraînement, a rapidement souffert d’un coup reçu. Incapable de continuer, il a été remplacé dès la pause par le jeune Nadir El Jamali.

Selon la presse israélienne, le joueur a été conduit à l’hôpital après la rencontre. Les examens ont révélé la nécessité de points de suture. Cette blessure, survenue après un contact musclé, l’empêche de répondre à l’appel de sa sélection nationale pour les deux matchs de septembre dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026, face à la Moldavie puis à l’Italie.

Israël doit réagir, l’ASSE attentive

La Fédération israélienne a officialisé dimanche matin le forfait de Mahmoud Jaber. Pour le remplacer, le sélectionneur Ran Ben Shimon a décidé de convoquer Neta Lavi, autre milieu défensif. Une décision qui souligne l’importance du joueur dans le dispositif national, lui qui s’était imposé comme titulaire ces derniers mois.

Du côté de Saint-Étienne, c’est une autre inquiétude qui grandit. Si le forfait avec la sélection est désormais acquis, reste à savoir combien de temps l’ancien joueur du Maccabi Haïfa sera indisponible avec les Verts. Sa sortie prématurée et son passage à l’hôpital laissent craindre une absence prolongée, alors que l’ASSE entre dans une période charnière de son calendrier.

Une intégration express réussie

Arrivé cet été en provenance du Maccabi Haïfa, Mahmoud Jaber avait immédiatement trouvé sa place dans l’entrejeu stéphanois. Titulaire lors des quatre premières rencontres de Ligue 2, il avait marqué les esprits dès la deuxième journée en inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs, lors de la large victoire face à Rodez (4-0).

Sa capacité à récupérer les ballons, à se projeter et à apporter de la percussion avait déjà séduit les supporters et son entraîneur. Considéré comme un élément clé de la nouvelle animation offensive des Verts, son absence risque d’être lourde de conséquences.

Une inquiétude supplémentaire pour Horneland

Pour Eirik Horneland, cette blessure tombe au plus mauvais moment. Le technicien norvégien doit déjà composer avec une infirmerie bien remplie et un calendrier chargé. À cela s’ajoute la nécessité de gérer le mercato jusqu’à ses dernières heures, entre la volonté de sécuriser Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, et la recherche d’un renfort au milieu.

Perdre Mahmoud Jaber pour plusieurs semaines serait un coup dur dans une zone où l’ASSE manque de solutions expérimentées. L’entraîneur stéphanois a fait appel à des jeunes comme Luan Gadegbeku ou Nadir El Jamali, mais leur manque de vécu au haut niveau ne compense pas l’expérience et la maturité de l’international israélien.

Un signal fort avant la fin du mercato

Alors que le club du Forez cherche activement à recruter un milieu supplémentaire, l’indisponibilité de Jaber pourrait accélérer le dossier. Le nom d’Enzo Bardeli (Dunkerque) revient avec insistance, mais d’autres pistes restent ouvertes dans ces dernières heures du marché. La direction sait désormais qu’elle doit agir vite pour éviter de se retrouver affaiblie dans ce secteur de jeu.

Verdict attendu dans les prochains jours

Pour l’heure, aucune durée officielle d’indisponibilité n’a été communiquée. Le staff médical stéphanois doit certainement réaliser de nouveaux examens pour évaluer la gravité de la blessure et déterminer un calendrier de reprise.

Mais une chose est sûre : l’ASSE devra composer sans Jaber au moins jusqu’à la fin de la trêve internationale. Un coup dur pour les Verts, leaders de Ligue 2, qui espéraient surfer sur leur bon début de saison. Avec déjà un rôle central dans le dispositif, Mahmoud Jaber s’est rapidement imposé comme l’une des révélations de ce début d’exercice. Son absence prolongée, si elle venait à se confirmer, serait une perte majeure pour l’ASSE dans sa quête de remontée en Ligue 1.