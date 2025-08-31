L’ASSE affrontait Grenoble au Stade Geoffroy Guichard ce samedi soir lors de la 4ème journée de Ligue 2. Après 2 succès lors des 2 dernières journées, la passe de trois était attendue dans le Forez mais c'est raté (1-1). Voici les tops et flops de la rédaction de Peuple-Vert après cette rencontre.



L’heure était venue d’enchaîner à nouveau pour les hommes d’Eirik Horneland. Après avoir confirmé la victoire face à Rodez, du côté de Boulogne-sur-Mer, les Verts comptaient bien garder leur place de leader. Il fallait pour cela battre le GF38 dans le Chaudron.

Une première mi-temps intéressante pour l'ASSE

Après une victoire poussive le week-end passé à Boulogne, les hommes d’Horneland retrouvaient leur Chaudron contre le GF38. Leader de la ligue 2, les Stéphanois abordent ce match avec le plein de confiance. Et ce sont bien eux qui se montrent les plus pressants. Maxime Bernauer est le premier, il tente une reprise de volée, mais sa tentative est contrée par un grenoblois bien placé. Dans la foulée, c’est Tardieu qui va frapper en vain. La solution viendra finalement de Mickaël Nadé à la 34e minute. Dos au but, le défenseur impose toute sa puissance, et arme du pied droit pour ouvrir le score. 1-0 pour les Verts. C’est également le score à la pause.

Des regrets en deuxième

Au retour des vestiaires, Eirik Horneland opère des changements forcés. Moueffek est incapable de reprendre, et cède sa place à Gadegbeku. Jaber blessé est remplacé par El Jamali. El Jamali va même se montrer en évidence, il va enrouler une frappe, mais le portier de Grenoble répond. Quelques instants plus tard, Irvin Cardona se présente seul face au portier adverse, mais perd son duel. Occasion énorme de faire le break...

À la 76e minute, sur l’une des rares incursions grenobloises, Diaby parvient à placer une tête imparable. 1-1. Cruel pour l’ASSE, qui n’arrivera pas à aller chercher les 3 points et devra se contenter d’un nul.

Les tops de l’ASSE

Maxime Bernauer

Le défenseur stéphanois était aligné sur le flanc gauche de la défense verte pour pallier l’absence d’Annan. Et le numéro 23 a réalisé un match très sérieux sur son côté. Il était présent dans les duels, ressortant vainqueur la majeure partie du temps. Il mérite amplement cette place dans les tops de l’ASSE !

La première mi-temps

Les Verts ont réalisé un premier acte satisfaisant et ont logiquement été récompensés. Dommage de ne pas avoir eu la même réussite en deuxième période. Mais il vaut mieux un point que 0 !

Le but de Nadé

Le défenseur stéphanois s’est offert son premier but de la saison. Dos au but et dans la surface adverse, il s’est arraché pour remporter son duel lui permettant de récupérer le ballon et de frapper. Du droit, il permet aux Verts de mener 1-0 à la pause.

Les flops de l’ASSE

La blessure de Jaber

Le milieu de terrain de Saint-Étienne avait réalisé un match très solide dans l’entre-jeu. Mais la recrue estivale s’est malheureusement blessée avant la pause. Il a dû céder sa place, ne pouvant pas reprendre la deuxième période. Les nouvelles sont pour l’heure peu rassurantes le concernant...

Un match nul frustrant

1 point ! Les Verts n’ont pas réussi à accrocher la victoire. Cruel alors qu’ils avaient l’opportunité de prendre seuls la tête du championnat. Mais c’est surtout le break que n’ont pas réussi à faire les Stéphanois qui peut laisser des regrets. Prochain rendez-vous samedi 13 septembre prochain à Clermont !

Quentin Verchère