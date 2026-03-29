À six journées de la fin, l’ASSE semble enfin avoir trouvé son rythme. Mais toujours deuxièmes de Ligue 2, les Verts voient le titre s’éloigner au profit de l’ESTAC. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

Après sa victoire à Annecy, les Verts conservent leur deuxième place au classement, avec quatre points de retard sur Troyes. Derrière, la pression reste bien présente puisque Le Mans n’est qu’à trois longueurs.

Mais l’ASSE doit-elle regarder devant et croire encore au titre de Ligue 2, ou sécuriser avant tout cette deuxième place synonyme de montée directe ?

L’ASSE peut-elle viser moins que le titre ?

Avec près de 28 millions d'euros investis cette saison, difficile de croire à autre chose que le titre. "Quand tu vois l’effectif qu’on a, les moyens qui ont été investis sur le mercato, pour moi, finir autrement que champion laisserait un goût un peu amer", souligne Clément, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert.

Si la montée est l'"objectif principal", "il ne faut pas oublier que la direction avait aussi fixé le titre de champion comme ambition, notamment auprès des partenaires", rajoute ce dernier.

Au-delà de l’aspect purement sportif, la question du titre renvoie aussi à un enjeu plus symbolique. "Il y a aussi un vrai effet générationnel. Le titre de 2004, ceux qui l’ont vécu, ça les a marqués", précise Karl. Mais à l'heure où l'ASSE construit un nouveau projet, décrocher un titre, même en Ligue 2, n’est jamais anodin. "Monter en Ligue 1 en étant champion ou en étant deuxième, ce n’est pas la même chose dans l’esprit des gens."

Le titre de Ligue 2 passe aussi par Troyes

Surtout, l'ASSE devra espérer un faux pas des troyens pour accrocher la première place de Ligue 2.

"Le titre, j’y crois parce que Troyes n’est plus aussi souverain", observe Karl, chroniqueur pour Peuple Vert. Et les joueurs de Stéphane Dumont abordent un calendrier difficile. "Ils ont des déplacements compliqués à venir, notamment à Rodez dans quelques semaines qui peut être un match piège", souligne Clément.

Et la confrontation du 24 avril prochain agira comme un révélateur pour cette fin de saison. "Mais de notre côté, il faudra aussi faire le boulot, notamment en les battant à Geoffroy-Guichard."

La série d'invincibilité est même envisageable jusqu'à la fin de la saison. Mais l'idée, souligne Karl, "c’est surtout de se concentrer sur les résultats, de regarder ce que fait Troyes devant, et un peu moins ce qu’il y a derrière." A l'ASSE de faire le boulot.

Ligue 2 : L'ASSE GIFLE Annecy (4-0) grâce à un COUP de GÉNIE de Montanier !