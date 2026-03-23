L’ASSE a frappé fort face à Annecy ce week-end et s’est parfaitement vengé du match aller. Avec un nouveau système qui a porté ses fruits, porté par un trio offensif inspiré et un Kévin Pédro qui confirme son eclosion match après match, les Verts ont signé un sixième succès en sept matchs sous Philippe Montanier. Voici les enseignements de cette victoire.

L’AS Saint-Étienne démarre la rencontre pied au plancher avec un système en 3-4-3. Dès les premières minutes, les Verts mettent sous pression Annecy et se créent rapidement des occasions franches. Servi par Dennis Appiah, Lucas Stassin trouve la barre transversale, avant que l’ASSE ne trouve la faille quelques minutes plus tard.

La domination stéphanoise se concrétise à la 18e minute. Sur un corner joué à deux, Zuriko Davitashvili dépose un centre précis sur la tête de Kévin Pedro, qui ouvre le score. L’ASSE ne relâche pas son emprise et, cinq minutes plus tard, Irvin Cardona double la mise après un service de Stassin. Intenable, l’attaque stéphanoise poursuit son festival : parfaitement lancé par Cardona, Stassin inscrit le troisième but d’un subtil ballon piqué. À la pause, le score est sans appel (3-0).

Au retour des vestiaires, le rythme baisse légèrement, Annecy tentant de resserrer les lignes. Mais à la 62e minute, Davitashvili aggrave encore le score d’une superbe reprise de volée. Avec une large avance, Montanier en profite pour faire tourner son effectif.

Malgré quelques situations, dont une belle occasion pour Joshua Duffus, le score n’évolue plus. L’ASSE s’impose largement (4-0) et envoie un message fort dans la course au haut de tableau.

Un changement de système qui a terrassé Annecy

Philippe Montanier avait préparé son coup. Le passage du 4-3-3 au 3-4-3 a totalement désorganisé Annecy. Dès les premières minutes, les Verts ont trouvé des espaces partout, notamment dans les couloirs. Les pistons ont étiré le bloc adverse, pendant que le trio offensif a multiplié les appels dans la profondeur. Résultat : une première période à sens unique, conclue sur un 3-0 sans appel. Annecy n’a jamais trouvé la solution face à ce dispositif hybride, incapable de gérer les dédoublements et les transitions rapides. Ce choix tactique fort a permis à l’ASSE de reprendre le contrôle du jeu et d’imposer son rythme. Un coup gagnant qui pourrait faire école pour la suite de la saison.

Kévin Pedro poursuit son éclosion avec l’ASSE

Il confirme semaine après semaine. Déjà récompensé comme pépite du mois de février en Ligue 2, Kévin Pedro enchaîne avec une nouvelle prestation aboutie. Buteur de la tête sur corner, deux semaines après sa première réalisation dans le Chaudron, il a encore pesé dans les deux surfaces et montré toute sa justesse dans ses interventions.

Son activité, sa lecture du jeu et son calme dans les moments clés impressionnent. À seulement quelques matchs d’expérience à ce niveau, il s’impose déjà comme une pièce importante du système de Montanier. Sa progression est constante, et son influence ne cesse de grandir. L’ASSE tient peut-être là une révélation majeure de cette fin de saison.

Un trio offensif en feu

Cardona, Stassin, Davitashvili étaient en feu ce samedi soir. Le trio offensif stéphanois a régalé Geoffroy-Guichard. Chacun a inscrit un but et délivré une passe décisive, symbole d’une entente retrouvée et d’une attaque en pleine confiance. Les mouvements sont fluides, les enchaînements rapides et les choix souvent justes.

Cardona a pesé sur son côté, Stassin a été clinique dans la surface, et Davitashvili a encore été le détonateur offensif. Ensemble, ils ont martyrisé la défense d’Annecy. Quand ce trio joue à ce niveau, l’ASSE devient une machine offensive redoutable. De quoi aborder le sprint final avec de solides garanties.

L’ASSE signe match référence avant le sprint final

Au-delà du score, cette victoire est un message. L’ASSE devait répondre après les résultats de ses concurrents, elle l’a fait avec autorité. Ce 4-0 est sans doute le match le plus abouti de la saison.

Maîtrise, efficacité, solidité : tous les ingrédients étaient réunis. Les Verts recollent au classement et soignent en plus leur différence de buts, un élément qui pourrait compter dans la course à la montée. À quelques journées de la fin, ce succès peut servir de référence.

L’ASSE arrive lancée au meilleur moment, avec confiance et ambition. Le timing est parfait.