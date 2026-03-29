L'ASSE comme les autres clubs de Ligue 2 sont actuellement en pause dans le cadre de la trêve internationale. Pendant que Lucas Stassin découvre la sélection belge, certaines équipes disputent des rencontres amicales. Ce n'est pas le cas des Verts mais d'autres écuries ont voulu se tester ce week-end. Point sur les matchs amicaux des clubs de Ligue 2.

Philippe Montanier s'était exprimé il y a quelques jours sur le sujet : "Il n'y aura pas de match amical d'organisé. On arrive à un moment où la saison commence à peser. C'est un bon moment pour nous de se ressourcer mentalement et physiquement. On a beaucoup d'internationaux donc il faudra aussi réfléchir comment on peut les soulager parce qu'ils enchaînent. Mais je sais que lorsqu'ils retournent en équipe nationale, il y a une certaine fraîcheur."

Trois clubs de Ligue 2 ont disputé un match amical

Si la plupart des clubs de Ligue 2 ont fait le choix de ne pas disputer de match ce week-end, certains ont voulu se tester. C'est notamment le cas du FC Annecy. Hier, Les Reds ont rencontré le Servette FC en match amical. L’opposition s’est terminée par une victoire du FCA sur le score de 1 à 0, avec un but signé Thibault Rambaud.

De son côté, le Clermont Foot 63 accueillait hier matin Le Puy Foot 43 pour une rencontre amicale. Au terme d’une opposition appliquée et disputée, les deux formations se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). Une rencontre qui aura permis aux staffs de donner du temps de jeu et de faire une revue d’effectif.

Une autre écurie de Ligue 2 a elle effectué un court déplacement afin d'aller affronter le Paris FC pour un derby. En effet, le Red Star s'est incliné 2-0 dans ce match 100% francilien, la faute à des buts de Julien Lopez et Maxime Lopez.

Enfin, une équipe comme le Grenoble Foot 38 a délocalisé un de ses entraînements. Les Isérois étaient vendredi sur le terrain du FC Crolles Bernin.