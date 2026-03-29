Jessy Moulin, ancien gardien emblématique de l’ASSE, continue de suivre les Verts avec passion malgré sa retraite. Entre son nouveau quotidien et son regard lucide, il évoque la situation actuelle du club.

Retiré du football professionnel, Jessy Moulin n’a jamais vraiment quitté le rectangle vert. L’ancien portier de l’AS Saint-Étienne partage aujourd’hui son temps entre sa famille, son académie de gardiens et son engagement avec l’US Feurs. Une nouvelle vie bien remplie, mais toujours rythmée par le ballon rond. Et forcément, les Verts restent au cœur de son quotidien.

Même s’il ne se rend plus aussi souvent à Geoffroy-Guichard, faute de temps, Moulin continue de suivre de près les performances stéphanoises. « Je les suis énormément », confie-t-il. Entre les matchs de Feurs et les activités de sa fille, ses week-ends sont chargés. Pourtant, impossible de décrocher.

Jessy Moulin garde un œil attentif sur l’ASSE

La saison actuelle de l’ASSE ne laisse pas indifférent l’ancien gardien. Entre espoirs et frustrations, son analyse se veut mesurée. « La saison est faite de déceptions mais aussi de bons moments », explique-t-il.

Mais Jessy Moulin veut croire en des jours meilleurs. Pour lui, la nomination de Philippe Montanier pourrait être un tournant. L’ancien entraîneur, bien connu en Ligue 2, apparaît comme un choix cohérent. « Je pense qu’ils vont trouver de la stabilité avec Philippe Montanier. C’est ce qu’il fallait », insiste-t-il.

Un regard lucide, sans excès, mais avec une réelle confiance dans la capacité du club à se reconstruire.

Geoffroy-Guichard, une émotion intacte

Malgré un emploi du temps chargé, Jessy Moulin n’a pas totalement déserté les travées de Geoffroy-Guichard. Il était notamment présent lors de la rencontre face à Rodez.

Un retour toujours particulier pour celui qui a longtemps défendu les cages stéphanoises. « Revenir au stade, c’est toujours particulier », confie-t-il. Une relation intacte avec son ancien club, renforcée par des invitations régulières.

Le lien entre Moulin et l’ASSE ne s’est jamais vraiment rompu. Il reste profondément attaché à ce club qui a marqué sa carrière.

« Les supporters sont incroyables »

Interrogé sur l’avenir du club, Jessy Moulin préfère rester prudent. Mais l’espoir est bien présent. « Il y a de bons joueurs, une bonne équipe. J’espère que ça va remonter », glisse-t-il.

L’ancien gardien insiste sur la nécessité de retrouver rapidement le plus haut niveau. L’objectif est clair : redonner à l’ASSE son aura historique.

Enfin, impossible pour lui de conclure sans évoquer les supporters. Un pilier du club selon lui. « Ils sont très importants. Ce qu’ils font, même en Ligue 2, est incroyable. »

Un message fort, qui résume parfaitement l’état d’esprit de Jessy Moulin. Attaché à ses couleurs, reconnaissant envers le public, et toujours animé par l’espoir de voir les Verts retrouver leur place.

L’essentiel est là : malgré les années et la distance, le lien entre Jessy Moulin et l’ASSE reste indestructible.

Source : La Tribune Verte