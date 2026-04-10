Il ne reste plus que cinq journées à l'ASSE pour aller chercher la montée en Ligue 2. Le sprint final débute ce week-end avec la réception de Dunkerque. Décryptage dans notre avant-match disponible sur Youtube.

À Nancy, les Verts ont clairement laissé filer des points précieux. Pris à défaut dès la septième minute de jeu, les Stéphanois ont dû changer de système pour arracher l’égalisation au bout du temps additionnel (1-1, 97e).

Un résultat qui ne fait pas les affaires des hommes de Philippe Montanier. Deuxième avec 54 points, l’ASSE ne compte plus qu’une longueur d’avance sur Le Mans (53) et reste à quatre unités de l’ESTAC (58). "Maintenant, il va falloir vite engranger des points", souligne d'ailleurs Romain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. "Non pas pour éteindre un incendie, mais pour éviter de se faire peur."

Un XI inédit aligné par l'ASSE ?

Philippe Montanier devrait pouvoir s’appuyer sur un groupe quasiment au complet. Dans les buts, Gautier Larsonneur est attendus. "C’est vrai qu’il était resté très évasif en fin de match contre Nancy sur la hiérarchie des gardiens", rappelle Sylvain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. "Désormais, Larsonneur est à 100%. Le gardien numéro un va donc retrouver sa place."

Toutefois, le nul concédé en Lorraine a laissé des traces. L’ASSE s’est heurtée à un bloc solide et a longtemps manqué de solutions. "Je pense que Montanier a été particulièrement déçu du match contre Nancy", relève Sylvain. Surtout, "c’est la composition la plus difficile à imaginer depuis l’arrivée de Philippe Montanier."

Le retour de Chico Lamba redistribue les cartes. Mickaël Nadé, remplacé à la mi-temps la semaine passée, joue clairement sa place. "Il est en train de remettre en question certains joueurs qui avaient beaucoup de temps de jeu jusque-là."

Au milieu de terrain, quelques incertitudes planent au-dessus d'Abdoulaye Kanté. "Il n’était pas à l’entraînement mercredi et il a travaillé en individuel ce jeudi", souligne le rédacteur. "S’il est disponible, il sera évidemment titulaire, aux côtés de Boakye et de Miladinovic ou Moueffek. En revanche, je vois mal Montanier lancer Jaber d’entrée."

... face à un adversaire piégeux

Avec la réception de Dunkerque ce samedi, les Verts devront vite se remettre dans le sens de la marche. "Je pense que dans notre situation, surtout après une trêve internationale, le plus difficile, c’est de relancer la machine mentalement", relève Romain. "Ce week-end, il faut retrouver immédiatement cette fraîcheur mentale."

Surtout, sur le papier, Dunkerque parait être le client idéal pour relancer la machine stéphanoise. "Sur les dix derniers matchs, Dunkerque n’a gagné qu’une seule fois, contre Amiens", souligne Sylvain. "C’est assez surprenant, parce que c’est une équipe séduisante dans le jeu, plaisante à regarder, proactive comme on dit aujourd’hui."

Mais le piège est bien réel pour l'ASSE, spécialiste dans l’art de relancer les équipes en difficulté. "On sait que Saint-Étienne a souvent été capable de relancer des équipes en difficulté. Bastia, par exemple, n’avait jamais marqué à l’extérieur avant de venir à Geoffroy-Guichard prendre un point avec deux buts."

Les hommes de Philippe Montanier ne pourront en tout cas compter que sur eux-mêmes ce samedi. "Il y a des signaux à prendre en compte, mais ça ne doit pas nous empêcher de performer. Comme je le disais, ça doit dépendre de nous. Ce n’est ni Dunkerque, ni Le Mans, ni qui que ce soit qui doit dicter la fin de saison, mais bien l’ASSE elle-même."

Ligue 2 : Passer la Seconde ! AVANT MATCH ASSE - DUNKERQUE (J30 Ligue 2)