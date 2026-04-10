Le Puy Foot 43 accueille Aubagne FC ce vendredi 10 avril 2026 à 19h30 au stade Charles-Massot pour le compte de la 30e journée de National. Les Ponots, solides 4es au classement, reçoivent des Aubagnais en difficulté à la 13e place. Deux effectifs qui se composent d'ancien stéphanois : Antoine Gauthier (2004) pour le Puy et Enzo Mayilla (2006) pour le SC Aubagne Air Bel.

Parmi les visiteurs, un joueur à suivre : Enzo Mayilla. L'attaquant, formé à l'AS Saint-Étienne, a été prêté à Aubagne pour se relancer et accumuler du temps de jeu à ce niveau. Une opportunité pour le jeune buteur de montrer ses qualités face à une équipe du Puy qui reste sur une large victoire lors du match aller (4-1, le 7 novembre 2025). En quatre confrontations depuis 2013, les Ponots n'ont jamais perdu face à Aubagne. De quoi inverser la tendance pour les sudistes ?

En difficulté depuis le début d'année 2026, Kassim Abdallah a pris la relève de Gabriel Santos au poste de gardien pour insuffler une nouvelle dynamique après une très bonne première partie de championnat. Enzo Mayilla a fait les frais de ce changement de coach puisqu'il a commencé sur le banc les deux dernières rencontres alors qu'il était titulaire avec l'ancien coach.

Mayilla commence encore sur le banc

Une nouvelle fois, Enzo Mayilla ne commence pas cette rencontre et la recrue hivernal Tlili lui est préféré. Dans ce match compliqué face à une équipe en confiance, le SCAAB va conceder un penalty. Le Puy en profite pour ouvrir le score par Adélaïde. Aubagne va égaliser juste avant la pause par Mokrane Bentoumi. 1-1 à la pause. À la 75e, Enzo Mayilla entre en jeu pour le dernier quart d'heure. Sur un dégagement du gardien du SCAAB, Enzo Mayilla gagne son duel aérien pour Bentoumi qui profite de la largesse du Puy pour ajuster le gardien. 2-1, c'est le score final pour Aubagne qui fait un gros coup !