L’ASSE reçoit le Stade Lavallois au Stade Geoffroy-Guichard pour le compte de la 24ᵉ journée de Ligue 2. Le coach des Verts, Philippe Montanier s’est présenté en conférence de presse d’avant match, ce jeudi, afin d’évoquer cette partie. Extraits.

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “L'état des troupes. J'ai un petit papier, je suis un bon petit écolier, j'ai bien travaillé. Nadir El-Jamali a un problème de genou, il passe des examens, on en saura plus en août. Max toujours out, mais il a repris l'entraînement individuel sur le terrain, donc on est tous contents. Le petit N'Guessan, il a fait un mauvais geste à Guingamp, ce qui a entraîné un problème musculaire, donc il sera out aussi. Notre ami Mahmoud Jaber n'a pas repris le terrain, mais avance bien en salle de gym. Joao Ferreira, lui, il est en pleine forme, mais il ne peut rien faire. Même pas combattre deux ou trois rounds. Puis Chico Lamba a repris aussi individuellement sur le terrain, donc c'est en bonne voie. Flo Tardieu a repris cette semaine avec le groupe naturellement. On récupère un petit peu, on en perd un peu aussi avec Nadir et Djylian, mais on récupère Flo."

Capitaliser face à Laval

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Le fait de valoriser notre victoire à Guingamp passe par la victoire face à Laval. C'est le match qui peut valoriser la victoire à Guingamp. Donc c'est sûr que Laval va vendre chèrement sa peau. Je connais bien Olivier Frapolli, il connaît bien la Ligue 2. Je trouve qu'ils sont, sur les derniers matchs, en progrès. On va s'attendre à un match difficile. Ils vont vendre chèrement leur peau. Il y a un précédent quand même avec Boulogne, ça doit rester dans toutes nos têtes. On ne peut sous-estimer aucun adversaire et puis se concentrer surtout sur ce qu'on doit faire et sur notre jeu."

A quand un match plein pour l'ASSE ?

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “La volonté, c'était de retrouver une bonne solidité. On sent bien que toute l'équipe défend bien ensemble, qu'on est difficile à manœuvrer. Sur Montpellier, on a fait une très bonne deuxième mi-temps, 45 minutes. À Guingamp, on a fait une bonne première mi-temps, 45 minutes. Il serait temps qu'on fasse un peu plus que 45 minutes. Si on veut continuer à performer, il faut à tout prix qu'on arrive à bien jouer 60-70 minutes. On sait qu'on aura toujours des moments difficiles en match. On ne pourra pas surclasser tous nos adversaires, surtout dans cette division.

Mais on doit progresser. Progresser sur le plan défensif. Au niveau de l'efficacité offensive, contre Guingamp, ça a été correct parce qu'on a marqué deux buts. Mais on doit montrer plus de contrôle du ballon et dominer davantage les matchs. On a envie de dominer. On voit bien que le premier match à Montpellier, notamment en première mi-temps, ce n'était pas simple. L'équipe était un peu fébrile.

À Guingamp, on doit faire mieux, et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Ils en ont eu 28 ou 30 % de la possession. C'est vraiment trop faible. Même si Guingamp, quand ils sont menés 2-0 sur leur terrain avec leur public, vont pousser. Mais quand même, il faut vraiment qu'on arrive maintenant à être solide défensivement, clinique devant, mais avoir un meilleur contrôle du ballon. Le plus dur dans le foot, c'est de marquer des buts, c'est le plus difficile. Je pense qu'on joue bien le coup lorsque Lucas met sous le poteau. Là, c'est moins de déchet. On a eu quelques frappes, mais dans l'ensemble, sur les frappes cadrées, on a été quand même assez performants. C'est plus sur la tenue du ballon que sur l'efficacité offensive que ça s'est joué. Et puis les adversaires savent aussi bien défendre, comme l'a fait Guingamp."