L’AS Saint-Étienne démarre fort cette saison ! Les Verts ont été sacrés de la plus belle action de Ligue 2 BKT pour le mois d’août, grâce au chef-d’œuvre collectif face à Rodez. Un trophée qui lance idéalement la saison des Verts

En concurrence avec deux autres jolies réalisations : le but de Zossou avec Dunkerque contre l’ASNL et le but de Valls avec Grenoble à Clermont, c'est donc l'ASSE qui s’est distinguée. L’action primée est celle du 4-0 infligé à Rodez lors de la 2e journée.

Une action collective sublime

Tout part d’un jeu en triangle, exécuté en une touche de balle. Défenseurs centraux, latéraux, milieux relayeurs, tous participent à la séquence, multipliant une dizaine de passes rapides vers l’avant. L’action s’achève sur une ouverture lumineuse de Boakye qui trouve Davitashvili. Le Géorgien conclut d’un tir précis dans le petit filet. D'ailleurs plutôt que de célébrer son but Zuriko fera le choix de se retourner pour applaudir et saluer Boakye.

Le reflet du football prôné par Horneland

Au-delà du trophée, cette action incarne parfaitement le jeu voulu par le coach Horneland. Un football fluide, basé sur la circulation rapide du ballon et la projection vers l’avant. Une philosophie plaisante à regarder, mais aussi de plus en plus efficace à mesure que le groupe apprend à jouer ensemble.

Soumise au vote des supporters sur les réseaux sociaux officiels de la Ligue 2, l’action des Verts a logiquement séduit et remporté l’adhésion.