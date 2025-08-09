C’est le grand jour. Ce samedi 9 août marque officiellement le début de la saison 2025-2026 en Ligue 2. L’ASSE se rend du côté du Stade Francis Le Basser en ouverture de ce nouvel exercice. Retour sur le dernier voyage à Laval, en octobre 2023.

Après seulement 1 saison dans l’élite, l’ASSE n’a pas réussi à y conserver sa place et retrouve donc déjà la Ligue 2. Le championnat débute par un déplacement déjà périlleux à Laval pour les hommes d’Eirik Horneland. Une terre où les stéphanois s’étaient imposés lors de la saison de leur remontée en Ligue 1.

L’ASSE au défi du leader Tango

Le Stade Lavallois démarre fort la saison 2023-2024. Avec 8 succès pour seulement 1 défaite en 10 journées, les mayennais comptent 7 points d’avance sur des stéphanois qui sont sur 8 matchs sans défaite.

Les hommes de Laurent Batlles ont débuté la saison par 2 défaites face à Grenoble et Rodez avant de se relancer petit à petit. Avec seulement 3 buts concédés lors de cette série d’invincibilité, l’ASSE arrive à Le Basser avec la volonté de faire chuter le surprenant leader tango.

Saint-Etienne pique d’entrée

L’entame de match est marquée par la volonté de tout de suite prendre l’ascendant de la part des 2 équipes. Après moins de 5 minutes, Lamine Fomba tente sa chance et voir sa frappe flirter avec le montant de Samassa. Après avoir provoqué une première frayeur sur le but lavallois, l’ancien nîmois va faire peur aux Verts. Le milieu stéphanois perd le ballon dans sa propre surface mais les lavallois peinent à prendre leur chance. Les 2 tentatives de centre de Cherni sont bien sauvées par la défense de l’ASSE.

A la 13ème minute, Ibrahim Sissoko demande le ballon dans le dos de l’arrière garde lavalloise. Dennis Appiah le voit et le lance dans la profondeur. Le malien remporte son duel face au portier Tango et permet aux siens de prendre rapidement la tête. Laval réagira dès l’engagement mais Tchoukounte est légèrement trop court pour redresser le centre de son coéquipier.

Les Verts gèrent parfaitement leur avantage

Le match va perdre en intensité suite à cela. Les stéphanois vont commencer à gérer le score sans être mis en grand danger. Juste avant la pause, Mathieu Cafaro va faire briller Samassa d’une frappe sèche apres un bon travail de Lamine Fomba.1 minute plus tard, les Verts tentent la même configuration que l’ouverture du score. Cafaro est lancé dans le dos de La Défense mayennaise, la frappe croisée de l’ancien rémois heurte le poteau lavallois.

En seconde période, Laval va tenter de réagir mais va se montre maladroit dans le dernier geste. Cherni tente de surprendre Larsonneur d’une tête piquée, en vain. Les mayennais n’arrivent pas à inquiéter réellement les stéphanois et ne reviendront pas au score.

L’ASSE réalise la bonne opération du week-end avant un nouveau choc au sommet face à Angers, dans le Chaudron.