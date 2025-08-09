Le parcage visiteurs du stade Francis-Le-Basser sera plein ce samedi 20h pour Laval vs ASSE. La Préfecture de la Mayenne a pris un arrêté d’encadrement strict. Voici toutes les infos pratiques pour un déplacement serein.

Les supporters stéphanois sont attendus en nombre pour cette première journée de Ligue 2 BKT. L’engouement est tel que le parcage visiteurs sera complet. Pour garantir la sécurité de tous, un arrêté préfectoral a été pris. Celui-ci impose un cadre très précis aux déplacements.

Les groupes de supporters se déplaçant en bus et minibus devront se rendre à 18h au péage de Laval (Péage Laval 3 à Louverné de l’A81). Les billets seront remis sur place et une escorte policière accompagnera ensuite les véhicules jusqu’au parking visiteurs du stade Francis-Le-Basser.

Il est essentiel de respecter cet horaire et ce lieu de rendez-vous pour garantir un accès fluide et sécurisé à l’enceinte.

Laval – ASSE : consignes pour les supporters en voiture

Les supporters voyageant en voiture devront, quant à eux, se rendre directement au parking visiteurs situé 154 avenue de Mayenne, 53000 Laval, à partir de 18h30. Attention, l’accès au parking n’ouvrira qu’après l’arrivée des bus et minibus. Ceux-ci seront également encadrés par les forces de l’ordre.

Il est fortement recommandé de respecter scrupuleusement cet itinéraire pour éviter tout contretemps ou situation délicate.

Arrêté préfectoral : restrictions strictes pour les supporters de l’ASSE

La Préfecture de la Mayenne a jugé nécessaire d'encadrer le déplacement des supporters de l’ASSE en raison des risques de troubles à l’ordre public. Plusieurs mesures sont à retenir :

Interdiction de circuler en centre-ville de Laval pour toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’ASSE, entre 12h et 23h45 ce samedi.

Interdiction de posséder ou utiliser des fumigènes, pétards ou tout objet pouvant servir de projectile dans le périmètre défini autour du stade.

Les supporters devront rester dans le parcage visiteurs du début à la fin de la rencontre.

Une nouvelle escorte sera organisée après le match pour ramener les supporters jusqu’à l’autoroute.

Le coup d’envoi de la rencontre Laval – ASSE est prévu à 20h au stade Francis-Le-Basser.