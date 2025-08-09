Le parcage visiteurs du stade Francis-Le-Basser sera plein ce samedi 20h pour Laval vs ASSE. La Préfecture de la Mayenne a pris un arrêté d’encadrement strict. Voici toutes les infos pratiques pour un déplacement serein.
Les supporters stéphanois sont attendus en nombre pour cette première journée de Ligue 2 BKT. L’engouement est tel que le parcage visiteurs sera complet. Pour garantir la sécurité de tous, un arrêté préfectoral a été pris. Celui-ci impose un cadre très précis aux déplacements.
Les groupes de supporters se déplaçant en bus et minibus devront se rendre à 18h au péage de Laval (Péage Laval 3 à Louverné de l’A81). Les billets seront remis sur place et une escorte policière accompagnera ensuite les véhicules jusqu’au parking visiteurs du stade Francis-Le-Basser.
Il est essentiel de respecter cet horaire et ce lieu de rendez-vous pour garantir un accès fluide et sécurisé à l’enceinte.
Laval – ASSE : consignes pour les supporters en voiture
Les supporters voyageant en voiture devront, quant à eux, se rendre directement au parking visiteurs situé 154 avenue de Mayenne, 53000 Laval, à partir de 18h30. Attention, l’accès au parking n’ouvrira qu’après l’arrivée des bus et minibus. Ceux-ci seront également encadrés par les forces de l’ordre.
Il est fortement recommandé de respecter scrupuleusement cet itinéraire pour éviter tout contretemps ou situation délicate.
Arrêté préfectoral : restrictions strictes pour les supporters de l’ASSE
La Préfecture de la Mayenne a jugé nécessaire d'encadrer le déplacement des supporters de l’ASSE en raison des risques de troubles à l’ordre public. Plusieurs mesures sont à retenir :
- Interdiction de circuler en centre-ville de Laval pour toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’ASSE, entre 12h et 23h45 ce samedi.
- Interdiction de posséder ou utiliser des fumigènes, pétards ou tout objet pouvant servir de projectile dans le périmètre défini autour du stade.
- Les supporters devront rester dans le parcage visiteurs du début à la fin de la rencontre.
- Une nouvelle escorte sera organisée après le match pour ramener les supporters jusqu’à l’autoroute.
Le coup d’envoi de la rencontre Laval – ASSE est prévu à 20h au stade Francis-Le-Basser.
Vous l'attendiez, le voici ! Tout chaud, le 1er arrêté préfectoral d'encadrement de la saison pour #LAVALASSE. Comme (trop) souvent, il n'est argumenté d'absolument aucun antécédent, ni même aucun fait concret de violence ou d'antagonisme... @Prefet53 pic.twitter.com/QTbeOYcMZC
— Association de Défense des Supporters Stéphanois (@AD2Sasso) August 7, 2025