La Ligue 2 reprend ses droits ce samedi 9 août. L’ASSE se rend à Laval pour la première journée de championnat. Le match d’ouverture de la saison est une rencontre qui ne réussit plus aux Verts depuis plusieurs années.

Pour un club relégué, il est toujours délicat de commencer une nouvelle saison. Entre les joueurs qui veulent partir, un mercato qui tarde à s’accélérer… les clubs attendent encore beaucoup de mouvements dans leur effectif. L’ASSE n’échappe pas à la règle, avec plusieurs joueurs encore attendus ou à peine arrivés, et donc pas aptes à démarrer. D’autres veulent partir et sont, pour l’heure, retenus dans le Forez.

L’ASSE a du mal au démarrage

Ces dernières années, les Verts ne parviennent pas à remporter leur première journée de championnat. La saison dernière, l’ASSE se rendait à Monaco pour la 1ʳᵉ journée. Avec un effectif très rajeuni et peu de recrues sur la pelouse, les Stéphanois s’inclinaient 1-0 pour leur retour en Ligue 1.

En 2023-2024, Grenoble venait refroidir le Chaudron en ouverture du championnat de Ligue 2. L’ASSE avait été victime d’une erreur d’arbitrage, avec un but refusé pour un hors-jeu qui semblait valable. Brice Maubleu avait également repoussé un penalty de Gaëtan Charbonnier, de retour d’une blessure aux ligaments croisés. Les Isérois s’étaient imposés 1-0, dans le temps additionnel.

Pour la saison précédente, l’ASSE retrouvait la Ligue 2 pour la première fois depuis 2004. Les Verts se déplaçaient à Dijon et concédaient une défaite 2-1, dans un match où Denis Bouanga avait été expulsé pour avoir eu des mots doux envers l’arbitre.

Les Verts n’avaient également pas remporté la 1ʳᵉ journée de Ligue 1 lors de la saison 2021-2022. Opposés à Lorient, pour le retour du public dans les stades après une saison marquée par les huis clos sanitaires, les Verts avaient été tenus en échec sur le score de 1-1.

Les Verts n’ont plus gagné le match d’ouverture depuis 5 ans

Pour remonter à un succès lors de la première journée de championnat, il faut retourner en 2020. Les Stéphanois avaient remporté leur premier match de la saison face à Lorient, sur le score de 2-0 à Geoffroy-Guichard. Cette rencontre n’était cependant pas celle de la première journée de la saison 2020-2021.

L’ASSE devait se rendre à Marseille en ouverture du championnat, mais le match avait été reporté en raison de nombreux cas de Covid dans l’effectif de l’OM. La rencontre avait été reprogrammée quelques semaines plus tard. Pour ce match en retard de la première journée, les Verts avaient brisé une malédiction datant de 41 ans en allant s’imposer 2-0 au Vélodrome.

Ce samedi 9 août, l’ASSE serait bien inspirée de briser la mauvaise série de 5 ans sans s’imposer lors de la première journée de championnat. Les Verts se déplacent à Laval, à 20h, pour lancer leur saison 2025-2026.