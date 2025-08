À une semaine du coup d’envoi de la saison 2025-2026 de Ligue 2, la plupart des formations du championnat ont disputé leur ultime match amical. Retour sur les résultats du week-end et les enseignements à tirer.

Clermont s’impose à l’usure face à Annecy (0-1)

Dans une rencontre fermée, le Clermont Foot 63 a fait la différence en fin de match grâce à un penalty de Maïdine Douane (84e). Face à un FC Annecy bien en place, les Auvergnats ont profité d’une supériorité numérique pour faire plier leur adversaire. Une prestation sérieuse qui conclut une préparation globalement satisfaisante pour les Clermontois.

Guingamp l’emporte mais peine à convaincre (3-1 contre le Stade Briochin)

En Avant Guingamp s’est imposé contre le voisin Stade Briochin (N1), mais la copie livrée par les hommes de Sylvain Ripoll reste perfectible. Après une première période poussive, les Rouge et Noir ont inscrit deux buts rapides en seconde mi-temps par Hemia (53e, sp) et Sagna (57e). Les Briochins avaient égalisé juste après la pause (47e). Malgré la victoire, le coach guingampais s’inquiète de l’état de son effectif à l’approche de la reprise.

Laval encore très prolifique offensivement !

Lavallois en démonstration face à Orléans (4-0)

Le Stade Lavallois a déroulé contre Orléans (N1) pour conclure sa préparation. Des réalisations signées Sellouki, Pellenard, M. Camara et Maggiotti sur penalty ont permis aux Tango de faire le plein de confiance. Solides derrière, inspirés devant, les hommes d’Olivier Frapolli s’affichent comme prêts pour la reprise contre l’ASSE.

Le Mans frappe fort contre Caen (2-0)

Face à une formation caennaise accrocheuse, Le Mans FC a attendu la fin de match pour faire la différence. Vercruysse (78e) et Lauray (90+1) ont scellé une victoire méritée dans une rencontre équilibrée. Caen, malgré trois poteaux, a manqué de réussite. Une bonne note finale pour les promus sarthois.

Nancy s’impose face à la sélection UNFP (3-1)

L’AS Nancy Lorraine a renversé la sélection UNFP, victorieuse au départ sur un penalty de Tell (26e). Mais Brandon Bokangu, auteur d’un doublé, et Camara, ont offert la victoire aux Lorrains, plus avancés dans leur préparation. Une prestation convaincante pour les hommes de Landry Chauvin.

Dunkerque : Un gros "zéro" pointé !

Dunkerque termine sa préparation sans victoire (0-1 contre Samsunspor)

Cinq matchs, cinq défaites : le bilan est lourd pour Dunkerque, battu une nouvelle fois, cette fois par Samsunspor, club partenaire. Malgré quelques opportunités (Zossou, Yassine), les Maritimes ont concédé un but de Musaba (31e) et n’ont jamais trouvé la faille. Une intersaison agitée que le nouveau coach Albert Sanchez devra rapidement canaliser.

Montpellier survole Châteauroux (4-1)

Face à une Berrichonne dépassée, Montpellier HSC a montré sa supériorité dans tous les compartiments du jeu. Mendy sur penalty, Fayad, Mbuku et Laporte ont marqué pour les Héraultais. Seule ombre au tableau : un but concédé sur une erreur individuelle. Mais dans l’ensemble, c’est une démonstration qui place le MHSC en confiance.

Bastia s’impose dans un match spectaculaire contre Amiens (4-2)

Privé de plusieurs cadres, le SC Bastia a tout de même livré une prestation solide face à Amiens. Tomi, Sébas, Parravicini et Blé ont marqué pour les Corses, tandis qu’Averlant a inscrit un doublé pour les Amiénois. Le Sporting devra désormais trouver un adversaire pour compenser le report de la J1.

Le Derby du Sud-Ouest pour les Pallois !

Grenoble – Le Puy : une victoire chacun

Double confrontation entre Grenoble et Le Puy Foot :

Match 1 : Le Puy crée la surprise avec une victoire 2-0 (buts de Diebold et Gromat )

: Le Puy crée la surprise avec une victoire 2-0 (buts de et ) Match 2 : Grenoble réagit et s’impose 3-1 avec un doublé de Mion et un but de Yameogo. Le Puy avait pourtant ouvert le score par Darnaud.

Pau renverse Rodez en fin de match (4-2)

Mené 1-2, le Pau FC a fini fort face à Rodez AF. Une dernière demi-heure offensive pour conclure la prépa en beauté, avec une victoire pleine d’allant. Un signal fort avant d’accueillir Annecy au Nouste Camp.

Troyes chute avec les honneurs contre Metz (0-1)

Face à une équipe de Ligue 1, l’ESTAC a offert une prestation courageuse. Malgré l’unique but encaissé, les hommes de Stéphane Dumont ont tenu tête aux Messins, sans pour autant réussir à revenir. Place désormais à la compétition, avec la réception de Grenoble.

L'ASSE battue à Cagliari pour son ultime test (0-1)

Malgré une prestation plus cohérente, l’AS Saint-Étienne s’est inclinée face à Cagliari pour son dernier match de préparation. Le résumé complet est à lire ici : ASSE – Cagliari : le résumé complet