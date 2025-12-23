Après l’élimination en 32èmes de finale de Coupe de France à Nice, l’ASSE a choisi de marquer une courte pause. Les joueurs bénéficient de quelques jours de repos avant une reprise programmée le lundi 29 décembre, à L’Étrat. Une coupure ciblée, pensée pour recharger les organismes avant une séquence importante du calendrier, avec un déplacement au Mans cinq jours plus tard.

Cette respiration intervient après une première partie de saison dense, entamée dès le jeudi 19 juin 2025. Depuis cette date, le groupe stéphanois a enchaîné préparation estivale, championnat et Coupe de France sans véritable coupure. Le staff a donc estimé nécessaire d’accorder quelques jours off aux joueurs afin de souffler physiquement et mentalement. L’objectif est clair - retrouver de la fraîcheur avant d’aborder une phase charnière de la saison, où la lutte promet d'être intense en tête du championnat.

Une coupure assumée avant une reprise ciblée pour l'ASSE

Les joueurs de l’ASSE ne fouleront pas les pelouses du Centre sportif Robert-Herbin cette semaine. L’ensemble du groupe a quitté L’Étrat pour profiter d’un repos qui devrait être, comme souvent, encadré.

Comme annoncé sur le site officiel, la reprise est fixée au lundi 29 décembre, date à laquelle les Stéphanois retrouveront les terrains pour entamer la préparation du prochain rendez-vous de championnat. Sous la direction de Horneland, le groupe disposera de cinq jours pleins pour remettre de l’intensité, travailler les automatismes et corriger les derniers ajustements tactiques. Un laps de temps court, mais suffisant pour relancer une dynamique et remettre tout le monde au même niveau.

Le Mans, un déplacement déjà ciblé

Le retour à l’entraînement sera immédiatement tourné vers un objectif précis, le déplacement au Mans. Le club sarthois réalise un début de saison solide et occupe actuellement la troisième place du championnat avec 30 points. Un total identique à celui de l’AS Saint-Étienne, ce qui donne à cette rencontre une importance cruciale pour les places du haut de tableau.

Ce rendez-vous s’annonce comme un test révélateur pour les Verts. Le Mans s’est imposé comme une équipe compacte, efficace et difficile à manœuvrer, capable de rivaliser avec les prétendants directs. Pour l’ASSE, l’enjeu sera double : confirmer sa solidité face à un concurrent direct et repartir sur de bonnes bases après la déception vécue en Coupe de France. Il s'agira également de lancer 2026 avec une dynamique propice à glaner les points suffisants pour installer les Verts en tête de Ligue 2, objectif déclaré des dirigeants.