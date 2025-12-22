Si l'ASSE a répondu présente dans le jeu, le résultat n'a pas été à la hauteur des attentes. Une nouvelle fois. Nice l'emporte et met fin à une série de neuf défaites consécutives. Morgan Sanson, milieu de terrain des aiglons s'en réjoui.

Dominé n'est pas gagné. Un refrain qui se répéte trop souvent pour Eirik Horneland et l'ASSE. Une nouvelle défaite pour les Verts qui vient cloturer une annéee 2025 où la frustration a été au rendez-vous. 64% de possession de balle, 17 tirs à 9, 717 passes à 402. L'ASSE domine les statistiques mais s'est encore fait piéger ce dimanche.

"Face à l'ASSE, on savait qu’on n’allait pas gagner 3-0"

Nice, bien que profondément malade, est parvenu à faire mal aux Verts sur les quelques incursions. Morgan Sanson ne boude pas son plaisir après cette victoire. Il s'attendait à une rencontre difficile face à une équipe stéphanoise qu'il estime séduisante.

Morgan Sanson, milieu de Nice : « Ça fait du bien de gagner, c’est même un peu bizarre ces derniers temps. On sait qu’il y a beaucoup de choses à revoir, mais en Coupe de France, c’est la qualification qui compte. Il y a eu des périodes dans ce match et on savait qu’on n’allait pas gagner 3-0. En face, on les avait analysés et il y avait une belle équipe. Avec le ballon, ils font des choses avec un coach qui prône le jeu et je ne serais pas étonné qu’il remonte en Ligue 1. Je pense qu’on avait besoin de souffrir. »

De l'efficacité à trouver en 2026

En somme, l'ASSE joue bien mais perd. Là encore, un refrain que l'ASSE a trop souvent entendu en cette année 2025. Eirik Horneland ne changera pas sa philosophie de jeu mais devra trouver les leviers pour rendre son équipe enfin plus perméable. Sans quoi le beau restera différent du bon.

