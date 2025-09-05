Redouté par leurs supporters, le faux départ n’aura pas lieu. Déjà leaders de Ligue 2, les Verts ont lancé leur saison 2025/2026 pied au plancher. Portés par Eirik Horneland, ils affichent un jeu efficace, propre et maîtrisé, reflet d’une rigueur tactique et d’une sérénité retrouvée.

Quatre rencontres, deux victoires, deux nuls et zéro défaite. Force est de constater que l'ASSE s'est rapidement mis dans le bon sens. Et pourtant, avec un effectif instable au 1er septembre, tout pouvait laisser penser le contraire début août.

En pratiquant un pressing intense, la bande à Eirik Horneland parvient systématiquement à prendre le dessus sur ses adversaires. Plusieurs statistiques démontrent la supériorité des Verts en Ligue 2.

Le style Horneland marque la Ligue 2 !

En Ligue 1, le coach norvégien n’avait pas les moyens d’imposer pleinement son projet. Mais depuis la relégation en Ligue 2, l’ASSE dispose enfin d’un terrain de jeu à la hauteur de ses ambitions. Pressing, intensité, transitions rapides : les Verts ont changé de visage depuis le mois d’août.

Ceux qui figuraient parmi les pires défenses de l’élite la saison passée se sont métamorphosés. Cinquième arrière-garde de Ligue 2 (4 buts encaissés), Saint-Étienne affiche aussi le plus grand nombre de clean sheets (2). Une solidité défensive qui repose avant tout sur un pressing haut et constant, parfaitement orchestré par Eirik Horneland.

Mieux encore, cette intensité est maîtrisée et sans encombre. Avec 0 carton rouge, seulement 7 jaunes et 53 fautes commises (soit 13 par match), l’ASSE n’occupe que la 10ᵉ place du classement disciplinaire. Une statistique qui illustre l’efficacité défensive des Verts, capables d’allier rigueur et propreté dans l’impact.

Dans ce registre, Aïmen Moueffek et Augustine Boakye se distinguent comme les joueurs les plus sanctionnés (7 fautes chacun). Suivis de près par João Ferreira et Joshua Duffus (6 chacun). Des chiffres qui traduisent une implication collective, loin du visage brouillon de la saison dernière.

Des Stéphanois bientôt sanctionnés ?

Jusqu'à la saison dernière, les joueurs étaient suspendus automatiquement dès lors qu'ils accumulaient trois cartons jaunes sur une période de dix matchs. Mais la Ligue a mis à jour son règlement pour la saison 2025-26. Désormais, la règle applique une suspension automatique après cinq cartons jaunes, sans tenir compte de la période de dix matchs.

Et si les Verts affichent un bilan satisfaisant en ce début de saison, plusieurs d'entre eux pourraient bientôt connaître une suspension automatique. En quatre journées, João Ferreira et Ebenezer Annan cumulent 57 % des cartons jaunes de l'effectif (deux chacun, contre sept au total).

Signe du jeu intensif développé par Horneland dans les couloirs.

Sept cartons jaunes en quatre rencontres :

João Ferreira : 2 cartons jaunes.

Ebenezer Annan : 2 cartons jaunes.

Aimen Moueffek : 1 carton jaune.

Mickaël Nadé : 1 carton jaune.

Lucas Stassin : 1 carton jaune

Source : FBref.