Après quatre journées de championnat, l'ASSE entame la première trêve internationale de la saison. Et justement, le néo-zélandais Ben Old a quitté le forez pour rejoindre sa sélection. Le joueur de 23 disputait les Soccer Ashes, dont la première opposition face à l'Australie se déroulait ce vendredi midi. Résumé.

Un temps annoncé sur le départ, Ben Old a bien quitté bien le forez cet été. Mais plutôt pour disputer une rencontre avec sa sélection.

L'attaquant de l'ASSE convoqué à l'autre bout du monde

Auteru d'un but et une passe décisive, Ben Old a perdu du temps de jeu après une préparation estivale prometteuse.. Celui qui débarquait du Wellington Phoenix la saison dernière a été convoqué par Darren Bazeley. Le Stéphanois disputait les Soccer Ashes avec l'intention de reprendre du temps de jeu. Trophée et double confrontation entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande au programme.

Deux matchs "excitants", pour le sélectionneur des All Whites. "Dans n'importe quel sport, c'est compétitif. C’est une bonne équipe, classée 24e mondiale. Et on ne les a pas battus depuis 23 ans." Dans une interview accordée à la sélection, ce dernier a également évoqué sa méthode de sélection des joueurs. "On veut toujours aligner la meilleure équipe possible. Mais on prend aussi en compte ce qui est le mieux pour chaque joueur individuellement."

Australie vs. Nouvelle-Zélande (Canberra, 5 septembre).

Nouvelle-Zélande vs. Australie (Auckland, 9 septembre)

Le résumé du match aller

De retour après une longue période de convalescence, Ben Old a retrouvé sa sélection. Mais il devra s'armer de patience pour récupérer sa place de titulaire. En effet, l'attaquant stéphanois a entamé la rencontre sur le banc. Il a dû attendre la 70ᵉ pour remplacer James McGarry qui évolue à Brsibane.

La rencontre s'est soldée par une défaite 1-0 avec une réalisation signée Maximilien Balard (NAC Breda) à la 87ᵉ. Une défaite face à la sélection voisine pour les kiwis qui auront l'occasion de se rattraper dans quelques jours : Match Retour le 9 septembre ! De quoi voir Ben Old récupérer sa place de titulaire ?