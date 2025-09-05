Ils étaient déjà en première ligne contre la Super League en 2021. Aujourd’hui, les Green Angels 92 et les Magic Fans 91, groupes ultras de l’AS Saint-Étienne, ont officiellement rejoint la campagne "You Can't Export Passion", portée par l’association Football Supporters Europe (FSE). L’objectif : s’opposer fermement à la volonté de la Liga et de la Serie A. Ces ligues souhaitent organiser des matchs officiels en dehors de leur territoire national, notamment aux États-Unis et en Australie.

Dans un communiqué commun, signé par plus de 100 groupes ultras à travers l’Europe, les supporters stéphanois dénoncent une nouvelle tentative de subversion du football. Celle-ci est déjà bien entamée par la financiarisation du jeu et l’accroissement de son industrialisation. Pour eux, le message est clair : le football appartient à ses tribunes, pas aux actionnaires.

Les Green Angels et les Magic Fans montent au créneau

Pour les groupes stéphanois, cette initiative va à l’encontre des valeurs populaires et locales qui fondent l’identité du football. À Saint-Étienne, ces valeurs ne sont pas un slogan : elles sont vécues au quotidien, dans le chaudron de Geoffroy-Guichard. Chaque match à domicile y est une fête dans un stade sacralisé. La perspective de voir un jour un match à domicile se jouer à des milliers de kilomètres est vécue comme un non-sens. Ils voient cela comme un manque de respect et une fuite de l'identité des clubs.

"Nos clubs ne sont pas des cirques itinérants", martèle le communiqué, qui souligne également les risques écologiques, sociaux et sportifs d’une telle dérive. La participation des Green Angels et des Magic Fans à cette campagne renforce une fois encore leur engagement. Ils défendent un football accessible, enraciné et respectueux de ses supporters.

Un enjeu majeur pour l’avenir du football européen

Au-delà de l’ASSE, ce sont les fondements mêmes du football européen qui sont aujourd’hui remis en cause. Car si ces projets voient le jour, cela ouvrirait une boîte de Pandore. Demain, rien n’empêcherait qu’un match de Ligue 1 se joue à Dubaï ou qu’un derby historique soit déplacé à Singapour, au nom de l’audience télé et des droits internationaux.

La campagne "You Can’t Export Passion" appelle les institutions – UEFA, FIFA, fédérations nationales – à protéger l’intégrité sportive des compétitions. Elle invite également les clubs, les joueurs, les journalistes et les politiques à prendre position.

Saint-Étienne, ville de football par excellence, montre l’exemple. Ses tribunes ne se tairont pas face à la dérive du football moderne.

Le communiqué de l’association Football Supporters Europe (FSE)