Dans quelques minutes, l’AS Saint-Étienne (ASSE) va disputer son premier match à domicile de l’année 2026. Les Verts vont défier Clermont à l’occasion de la 19ᵉ journée de Ligue 2. Voici les onze joueurs choisis par Eirik Horneland pour débuter cette rencontre à 20h55.

Il faut remonter au samedi 22 novembre pour retrouver un succès de l’ASSE en championnat. Les Verts s’étaient difficilement défaits de Nancy lors de la quinzième journée avant de ne prendre que deux points sur les trois dernières rencontres.

Battus à Dunkerque (1-0), les Stéphanois n’ont ensuite pas réussi à battre la lanterne rouge bastiaise (2-2), qui n’avait jamais marqué à l’extérieur cette saison. Les Verts avaient été menés au score à deux reprises mais avaient pu compter sur Zuriko Davitashvili pour remettre les compteurs à égalité. Enfin, Le Mans et l’ASSE se sont quittés sur un score nul et vierge lors du premier match de 2026, il y a deux semaines.

Des retours précieux pour Horneland

Eirik Horneland va pouvoir retrouver plusieurs joueurs pour composer son équipe ce soir. Le coach norvégien va retrouver Mahmoud Jaber et Augustine Boakye, de retour de suspension. Les deux joueurs avaient été privés du match disputé au Mans il y a deux semaines à cause d’une accumulation de cartons jaunes.

Ebenezer Annan, blessé à la cheville depuis la 16ᵉ journée, a repris avec le groupe en début de semaine et peut prétendre à un retour dans le onze. Joshua Duffus et João Ferreira, quant à eux, devront encore attendre avant un retour à la compétition. Les deux recrues estivales de l’ASSE ont effectué des séances individualisées depuis plusieurs jours.

Chico Lamba a pu rejouer la semaine dernière en amical face à Auxerre. Présent dans le groupe au Mans, le défenseur portugais semble prêt à effectuer son retour à la compétition.

Si plusieurs joueurs viennent garnir son effectif, Eirik Horneland reste privé de Maxime Bernauer. L’ancien Rennais a été opéré du ménisque et a peu de chances de rejouer cette saison. Zuriko Davitashvili est toujours souffrant depuis plusieurs semaines et ne devrait pas être apte avant encore plusieurs jours.

La composition de l’ASSE