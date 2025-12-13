L’ASSE a concédé le match nul face à Bastia (2-2) ce samedi soir lors de la 17ᵉ journée de Ligue 2. Menés à deux reprises, les Verts ont arraché un point grâce à Davitashvili, auteur d’un doublé, mais peuvent nourrir de sérieux regrets après un penalty manqué en fin de match.

Le début de rencontre est animé. Saint-Étienne met de l’intensité et se procure rapidement des situations. À la 17ᵉ minute, Boakye pense ouvrir le score. Profitant d’une grossière erreur d’alignement de la défense corse, l’attaquant stéphanois est lancé seul face à Placide. Malgré des solutions à gauche avec Davitashvili ou Tardieu, il choisit l’option individuelle. Sa frappe s’envole au-dessus de la lucarne. Une occasion énorme, et déjà un premier tournant.

ASSE – Bastia : des erreurs qui coûtent cher

Deux minutes plus tard, Bastia sanctionne immédiatement. Miladinovic perd un ballon dangereux aux abords de sa surface. Tomi récupère et sert Sebas dans l’axe. Sans contrôle, l’attaquant bastiais enchaîne une frappe croisée du droit. Larsonneur touche le ballon, mais ne peut l’empêcher de finir au fond des filets. Contre le cours du jeu, les Corses prennent l’avantage.

La réaction stéphanoise est immédiate. À la 24ᵉ minute, Bernauer délivre une passe millimétrée depuis le milieu de terrain. Davitashvili réalise un superbe contrôle orienté avant de déclencher une frappe puissante sous la barre. Placide est battu, Geoffroy-Guichard exulte. L’ASSE est récompensée de ses efforts.

Mais les Verts vont une nouvelle fois se saborder. À la 34ᵉ minute, sur un dégagement de Placide, Bernauer se manque complètement. Tomi en profite, élimine Larsonneur d’un grand pont et marque malgré un angle fermé et le retour d’Appiah. Bastia reprend l’avantage. Juste avant la pause, Placide se montre décisif en repoussant une frappe de Cardona puis la demi-volée de Boakye, permettant aux visiteurs de conserver leur avance à la mi-temps.

Une réaction tardive, un nul frustrant

Mais à la 81ᵉ minute, tout bascule. Sur une belle action collective, El-Jamali décale Stassin côté droit. Le centre à ras de terre est dévié à bout portant par Ducrocq. Davitashvili, bien placé devant le point de penalty, contrôle et ajuste Placide du pied droit. Le Géorgien s’offre un doublé et relance totalement la rencontre.

L’ASSE pousse alors pour arracher la victoire. À la 87ᵉ minute, les Verts obtiennent un penalty. Une occasion en or de faire basculer le match. Florian Tardieu s’élance, mais sa tentative manque de puissance. Placide plonge du bon côté et repousse le ballon, déclenchant la joie du banc bastiais.

Le score n’évoluera plus. 2-2. Un nul logique au vu du scénario, mais frustrant pour l’ASSE, qui laisse filer deux points précieux à domicile et termine l’année sans victoire pour sa dernière réception.