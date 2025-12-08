Dernier de Ligue 2, Bastia traverse une crise sportive et disciplinaire. Avant de se rendre à Saint-Étienne (ASSE), rien ne va plus du côté corse.

Le Sporting Club de Bastia vit sans doute l’une des semaines les plus tendues de sa saison. Dernier au classement, dos au mur sportivement, le club corse est aussi dans la tourmente après un incident grave survenu vendredi soir à Furiani. Lors de la réception du Red Star, un fumigène lancé depuis la tribune Est a touché un joueur adverse. La fête des 120 ans s’est transformée en fiasco.

Les images de l’incident ont fait le tour. Le coupable aurait été identifié, mais les conséquences pourraient être lourdes : match perdu sur tapis vert, huis clos, retraits de points ? La commission de discipline de la LFP se saisira de l’affaire mercredi, et devrait décider d’une sanction rapide avant la trêve de Noël.

Bastia en crise totale avant son déplacement à Saint-Étienne

Sur le plan sportif, le Sporting reste sur cinq défaites consécutives. Le moral est au plus bas, le président Claude Ferrandi a confié son immense tristesse au micro de beIN Sports. Même en interne, l’ambiance semble délétère. Le Préfet, présent sur place, a exprimé son exaspération face à une situation bien trop généralisée ces dernières saisons à Bastia.

Ce samedi, Bastia se rend à Geoffroy-Guichard pour y affronter une équipe stéphanoise en quête de rachat. Un déplacement qui s’annonce comme une véritable épreuve pour un groupe corse sans repères, peut-être sanctionné avant même le coup d’envoi, et confronté à un contexte brûlant. Même sans ses Kops, le Chaudron ne fera pas de cadeau.

Dans un tel contexte, ce match ressemble à une épreuve de survie pour les Bastiais. Lanterne rouge, affaiblie, isolée, la formation corse n’a plus le droit à l’erreur. Mais a-t-elle encore les moyens de se relever ? Rien n’est moins sûr. L'ASSE, elle, n'aura pas le droit à l'erreur.

Source : L'Equipe