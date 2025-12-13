Ce samedi, l’ASSE va clore sa phase aller de la saison 2025-2026 en Ligue 2. Face à lanterne rouge, les Verts doivent se ressaisir après une défaite frustrante à Dunkerque. Il y a 2 ans, les Verts avaient également reçu Bastia juste avant la trêve hivernale. Retour sur la dernière réception des corses.

Le Stade Geoffroy Guichard s’apprête à accueillir un nouveau visage à la tête des Verts. Olivier Dall’Oglio a été nommé entraîneur de l’ASSE, quelques jours plus tôt. Après un nul 0-0 à Bordeaux, le coach cévenol va vivre sa première dans le Chaudron dans ses nouvelles fonctions.

L’ASSE réalise une entame parfaite

L’entame de match a eu le dont d’en surprendre plus d’un dans le Chaudron. Avec un point ramené de Bordeaux, Olivier Dall’Oglio avait stoppé l’hémorragie après 5 défaites consécutives en Ligue 2. Pour sa seconde sur le banc stéphanois, l’ancien coach de Dijon a rapidement vu ses joueurs prendre les devants. Dès la cinquième minute, Dylan Chambost est parfaitement trouvé par Mathieu Cafaro. L’ancien troyen catapulte le ballon au fond et place les siens devant.

Bastia est à l’agonie devant son bourreau du soir. Quatre minutes après l’ouverture du score, Dylan Chambost double la mise. Le meneur de jeu stéphanois voit le ballon lui revenir dessus après une frappe de Sissoko repoussée par Placide. L’ASSE fait le break avant la dixième minute de jeu.

Si les hommes de Dall’Oglio ont toujours la maitrise, ils se procurent moins d’occasions et gèrent la suite de la première mi-temps. Les Verts rentrent aux vestiaires avec deux buts d’avance. Une avance qu’ils conforteront juste après l’heure de jeu. En pleine bourre, Chambost sert idéalement Mathieu Cafaro qui ajuste placide d’un ballon piqué. L’ASSE mène 3-0 et semble tranquillement se diriger vers un succès.

Bastia vient semer le doute

Alors que le sort du match semble scellé, Mickaël Nadé va être sanctionné d’une faute sur Djoco et concéder un pénalty. Migouel Alfarela réduit l’écart et maintient le suspense à 20 min du terme. Cinq minutes plus tard, Cheick Keita coupe le centre de son coéquipier et offre le but du 3-2, à Bastia.

Le Sporting a quinze minutes pour revenir au score. Les Verts souffrent, mais tiennent bon et Olivier Dall’Oglio obtient sa première victoire sur le banc de l’ASSE.