La 17ᵉ journée de Ligue 2 continue ce samedi avec trois matchs au programme. En attendant la rencontre de l’ASSE face à Bastia, ce soir, le Red Star pouvait provisoirement récupérer la seconde place au classement. Une place que le Stade de Reims, qui se déplaçait à Bauer, convoitait également.

Après 2 défaites consécutives face à Reims et Pau, Montpellier souhaitait se reprendre du côté de l’Isère et ainsi bien terminer son année 2025 en championnat. Face à des Grenoblois qui ont dû mieux depuis quelques semaines, la tâche s’annonçait délicate pour les héraultais. Les joueurs du GF38 étaient d’ailleurs invaincus à domicile depuis trois mois.

Un choc au sommet en Ligue 2

Avec l’arrêt définitif de sa rencontre à Bastia, le week-end dernier, le Red Star a perdu sa 3ᵉ place au classement en attendant la décision de la LFP quant à cette partie. Une position qui était désormais occupée, jusqu’au coup d’envoi de cette 17ᵉ journée, par Reims, vainqueur 4-0 de Laval, lundi soir. Les 2 équipes s’affrontaient ce samedi dans un choc pour terminer 2025 sur le podium de Ligue 2.

Résumé des rencontres

À Grenoble, le match s’est conclu sur un score de parité frustrant. À la 62e minute, Savanier a ouvert le score pour Montpellier, donnant l’illusion d’un succès possible. Mais à la 87e, Elphege a égalisé pour Grenoble, relançant le stade. Le score final, Grenoble 1-1 Montpellier, reflète une rencontre équilibrée mais pauvre en occasions décisives. Un nul qui n’arrange personne au classement. Les deux équipes repartent avec des regrets, manquant l’occasion de prendre un avantage précieux ce soir, important maintenant.