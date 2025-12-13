En cette fin d’année, l’AS Saint-Étienne et son association ASSE Cœur-Vert multiplient les initiatives solidaires. Collectes, rencontres et événements s’enchaînent depuis le début du mois pour aider les plus vulnérables.

L'ASSE a mis en place un calendrier d’actions variées, qui mobilisent joueurs, salariés, bénévoles et supporters. Une manière d’honorer les valeurs d’un club qui se veut ancré dans son territoire.

Du sang, des jouets, du partage

La 15e édition de la Collecte de Sang XXL a rassemblé 349 donneurs au stade Geoffroy-Guichard, parmi lesquels des employés du club. Un chiffre significatif, dans une période où les besoins sont toujours importants.

Côté solidarité familiale, une collecte interne de jouets est organisée, destinée aux enfants en difficulté ou hospitalisés. Le Kop Sud, via les Green Angels, apporte aussi sa pierre avec une collecte solidaire prévue ce samedi sur le parvis Sud.

L'ASSE accueillera également un Arbre de Noël solidaire au Chaudron, avec animations, distribution de cadeaux et repas pour des familles en situation de précarité.

L'ASSE donne aussi du temps

Des joueurs et joueuses se sont récemment rendus dans une maison de retraite stéphanoise avec le soutien du partenaire AÉSIO. Des instants simples, mais importants, pour rompre la solitude de certains en période de fêtes.

Par ailleurs, un concours de cuisine solidaire a permis de préparer une soupe qui sera servie à l’Arbre de Noël. Là encore, implication directe des pros comme Tardieu ou Larsonneur.

Le sport pour tous, mis en avant

Le foot-fauteuil sera aussi mis à l’honneur à Saint-Étienne ce week-end, avec une double confrontation à domicile de l’équipe handisport de l’ASSE. Une manière de valoriser le handisport et l'engagement au-delà du rectangle vert.

De belles actions qu'il faut saluer. L'ASSE dépasse le football et se veut véritable acteur de son territoire. Un Noël engagé pour l'AS Saint-Etienne.

Source : asse.fr