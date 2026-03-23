Valeureux la semaine dernière lors de la réception de l’AS Saint-Étienne. Le GF38 s’est incliné ce week-end sur la pelouse de Laval (2-3). Une défaite au scénario cruel, qui va impacté la fin de saison du club isérois.

Dans une Ligue 2 toujours aussi instable, les bancs sautent vite. Cette saison, quatre entraîneurs ont déjà quitté leur poste en cours d’exercice. Officiellement, deux licenciements nets sont à recenser : Benoît Tavenot à Bastia et Omar Daf à Amiens. À cela s’ajoutent deux séparations à l’amiable, celles de Nicolas Usaï à Pau et d’Eirik Horneland à l’AS Saint-Étienne.

Rizzetto (GF38) limogé

Sur son site officiel, le GF38 a communiqué : "Le Grenoble Foot 38 officialise ce jour la mise en retrait du banc de l’équipe première de M. Franck Rizzetto.

Les résultats sportifs actuels, trop éloignés des objectifs du club, nous obligent d’un commun accord, et ce malgré le professionnalisme de notre coach, à faire évoluer notre staff technique.

À compter de l’entraînement de ce mardi 24 mars 2026, l’équipe première sera placée sous la responsabilité de M. Frédéric Gueguen, assisté du staff actuel."

C'est Frédéric Guéguen qui le remplace pour la fin de saison.

📰 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮é 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥 Le Grenoble Foot 38 officialise ce jour la mise en retrait du banc de l’équipe première de M. Franck Rizzetto. 🔗 https://t.co/6O9PpjO9Iv pic.twitter.com/DMBD45wpoh — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) March 23, 2026

Cinq départ actés en ligue 2 cette saison

Les situations ayant conduit à ces départs sont toutefois très contrastées.

À Bastia, le sort de Benoît Tavenot ne faisait guère de doute : au moment de son licenciement, le club corse occupait la dernière place de Ligue 2, sans la moindre victoire après 11 journées.

Même logique du côté d’Amiens, où Omar Daf a été remercié le 5 mars dernier. Le club picard pointait alors à la 16e place, en position de barragiste, avec cinq points de retard sur le premier non-relégable, l’AS Nancy-Lorraine.

À l’inverse, la situation de Nicolas Usaï à Pau était bien moins critique sur le plan comptable. Lors de son départ le 24 janvier, le Pau FC occupait la 11e place. Mais après un début de saison prometteur, flirtant avec le top 3, le club béarnais a totalement décroché, enchaînant les contre-performances, dont une lourde défaite 6-0 à Geoffroy-Guichard.

Enfin, du côté de Saint-Étienne, c’est davantage la dynamique qui a condamné Eirik Horneland. Le technicien norvégien a quitté son poste après une défaite 1-0 dans le Chaudron face au promu boulonnais, un revers qui scellait une septième défaite en 21 journées et confirmait l’enlisement stéphanois.