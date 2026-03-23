Entre entraînements ouverts au public, journées adaptées pour le groupe pro et matchs, l’AS Saint-Étienne (ASSE) s’apprête à vivre une semaine plus allégée. Des séances de travail aux matchs officiels, en passant par des événements pour les supporters, le club du Forez continue d’entretenir le lien avec son public tout en préparant ses échéances sportives.

Dès le début de semaine, le programme alterne entre travail à huis clos et moments de proximité avec les fans. Si les premières séances restent réservées au staff et aux joueurs, plusieurs entraînements seront accessibles au public, notamment au Centre sportif Robert-Herbin et au stade Salif-Keita. Une opportunité rare pour les supporters d’observer de près la préparation des Verts et des Vertes, dans un contexte où chaque détail compte à l’approche des prochaines rencontres.

Lundi 23 mars

Soins et repos

Entraînement des pros féminines à huis clos

Mardi 24 mars

Entraînement des pros masculins et des pros féminines à huis clos

Mercredi 25 mars

Entraînement des pros masculins ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (11h) et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Jeudi 26 mars

Entraînement des pros féminines à huis clos

Vendredi 27 mars

Entraînement des pros féminines à huis clos

Samedi 28 mars

National 3 (Journée 21) : ASSE - Saran au stade Salif-Keita (15h)

Arkema Première Ligue (Journée 19) : ASSE - Lens au stade Geoffroy-Guichard (17h)