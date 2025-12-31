La Ligue 2 traverse une période délicate sur le plan des affluences, et les chiffres de la mi-saison confirment une réalité préoccupante. Malgré l’enjeu sportif grandissant, les tribunes restent trop souvent clairsemées, à l’exception de quelques places fortes comme celle de l’AS Saint-Étienne (ASSE).

Après dix-sept journées disputées lors de la saison 2025-2026, le taux de remplissage moyen des stades reste inférieur à 50 %. Selon les chiffres relevés par Sportune, seules 42 % des places sont occupées en moyenne. Un chiffre faible pour le championnat.

Cette désaffection est particulièrement visible dans certains stades. Au Stade des Alpes, enceinte du Grenoble Foot 38, les tribunes sonnent creux. Avec un peu plus de 3 500 spectateurs de moyenne, le club isérois affiche l’une des plus faibles affluences de Ligue 2. Une situation qui s’explique en grande partie par des relations de plus en plus tendues entre le club et ses supporters. Un divorce progressif qui pèse lourdement sur la fréquentation du stade du GF38.

À Annecy, le contexte est différent mais tout aussi pénalisant. Le club savoyard a longtemps dû évoluer loin de son Parc des Sports, en raison de travaux. Délocalisé à Dijon, le FC Annecy a vu son public se raréfier, avec une moyenne tombée sous la barre des 4 000 spectateurs. Depuis la 11ᵉ journée et la réception de l’AS Saint-Étienne, les Annéciens ont retrouvé leur stade. Ainsi, les affluences sont automatiquement reparties à la hausse, preuve de l’attachement local lorsque les conditions sont réunies.

Du côté de l’US Boulogne-sur-Mer, promu cette saison, la problématique est encore différente. Le club nordiste évolue dans une région particulièrement dense en clubs professionnels. Lens, Lille ou Dunkerque captent une large partie de l’attention. Le Stade de la Libération, avec plus de 15 000 places, apparaît aujourd’hui surdimensionné par rapport à la base actuelle de supporters, accentuant la sensation de tribunes vides.

L'ASSE fait partie des rares clubs a remplir son stade en Ligue 2

Dans ce contexte globalement morose, l’AS Saint-Étienne fait figure d’exception. Avec plus de 31 000 spectateurs de moyenne à Geoffroy-Guichard, les Verts dominent largement et logiquement le classement des affluences. Les Verts possèdent de loin le stade avec la plus grande capacité en Ligue 2.

La rencontre entre l’ASSE et Grenoble reste d’ailleurs la plus suivie de la saison, avec 35 729 spectateurs présents en tribunes. À l’opposé, le match entre le FC Annecy et Dunkerque disputé à Dijon en début de saison n’avait attiré que 500 spectateurs.

Le Chaudron affiche un taux de remplissage de 83%, très loin devant la plupart des autres clubs du championnat. Seuls Dunkerque (86%), Rodez (88%) et Le Red Star (95%) font mieux que le club ligérien en Ligue 2. À noter que seuls les huis clos sont pris en compte dans le décompte. L’ASSE a notamment vu trois de ses rencontres se disputer sans la totalité de ses tribunes à domicile, ce qui fait baisser cette moyenne.

En moyenne, chaque rencontre de Ligue 2 rassemble 7 408 personnes, un chiffre proche de celui de l’Amiens SC. Mais l’écart entre les clubs est immense. Saint-Étienne se situe à un extrême, tandis que Pau ferme la marche avec un peu plus de 3 100 spectateurs par match.

Alors que la tension sportive va s’intensifier dans les semaines à venir, les clubs espèrent désormais voir les tribunes se remplir davantage. Pour la Ligue 2, l’enjeu est clair : retrouver un élan populaire à la hauteur de son histoire.