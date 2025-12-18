GeaoffroyèGuichard devrait être une force. L'ASSE devrait s'appuyer sur son public et transformer son stade en forteresse imprenable. Il n'es n'est rien. Au contraire, ce sont les adversaires des stéphanois qui sont transcendés lorsqu'ils se déplacent à Saint-Etienne. Paradoxale.

Si l'ASSE est la deuxième meilleure équipe de Ligue 2 à l'extérieur, le compte n'y est pas à domicile. Avec seulement 14 points sur 24 possibles, les Verts ont laissé échappé trop de points à la maison. Grenoble, EAG ou Bastia, autant de rencontres qui laissent un goût amer. A titre de comparaison, le leader troyen a remporté 22 points en 9 matchs au stade de l'Aube. Un bilan proche de la perfection qui leur peremt d'assurer la première place à la trève.

Alors que l'ASSE devrait pouvoir capitaliser sur le meilleur public du championnat, il n'en n'est rien. A contrario, les adversaires apprécient l'expérience et se transcendent...

Le bastiais Matteo Petrignani ne s'en cache pas dans les colonnes de Corse-Matin.

"Quelle ambiance ! C'était incroyable ! En plus je ne pensais pas commencer le match. Dans les premières minutes, je ne me sentais pas trop bien. Sans doute ce stade, ce public... Et assez vite, ça m'a porté, ça m'a donné envie de me donner à fond. Curieusement, je pensais avoir beaucoup couru mais ce ne sont pas mes meilleures stats. Une fois, j'ai fait 11,9 km en réserve. Non, à Saint-Etienne il s'agissait avant tout d'intensité, dans les duels." De quoi confirmer ce qui s'observe bien trop souvent dans le Chaudron.

Il manque des points à domicile pour l'ASSE

Troyes – 22 pts (9J : 7V, 1N, 1D, +12) Le Mans – 17 pts (9J : 5V, 2N, 2D, +3) Reims – 16 pts (8J : 5V, 1N, 2D, +8) Dunkerque – 15 pts (9J : 4V, 3N, 2D, +7) Saint-Étienne – 14 pts (8J : 4V, 2N, 2D, +10) Montpellier – 14 pts (9J : 4V, 2N, 3D, +3) Grenoble – 14 pts (9J : 3V, 5N, 1D, +1) Rodez – 13 pts (9J : 3V, 4N, 2D, +1) Pau – 13 pts (9J : 4V, 1N, 4D, −1) Red Star – 12 pts (8J : 3V, 3N, 2D, −1)

Classement à l’extérieur – Ligue 2 2025-2026