L’année 2025 a été riche en buts côté stéphanois. Avec 77 buts inscrits toutes compétitions confondues, l’ASSE nous a offert quelques bijoux. Voici le top buts des Verts cette année.

Les matchs de l’ASSE ont été riches en buts lors de cette année 2025. Les Stéphanois ont souvent offert du spectacle lors de leurs rencontres. Si cela est en partie dû à une attaque souvent efficace, c'est aussi malheureusement à cause d’une défense bien trop perméable. Nous avons retenu 13 des 77 buts des Verts cette année, classés par ordre chronologique.

Les débuts d’Horneland à l’ASSE marqués par des bijoux

Arrivé l’hiver dernier, Eirik Horneland a tout de suite ajouté sa patte au jeu stéphanois. Face à Reims pour son premier match, le coach de l’ASSE a vu son équipe s’imposer 3-1 avec un magnifique but de Lucas Stassin. Après un crochet qui a vu son défenseur être envoyé au tapis, le Belge a ajusté Diouf d’une louche parfaite pour parachever le succès des Verts.

La rencontre suivante, les Verts avaient tenu tête au PSG dans le jeu mais s’étaient cependant inclinés 2-1. Zuriko Davitashvili avait réduit l’écart sur un coup franc direct, bien aidé par un placement douteux du mur de Donnaruma. Lors du troisième match du Norvégien, Nantes pensait réaliser le coup parfait avant le missile d’Augusitine Boakye qui n’a laissé aucune chance à Lopes pour le 1-1.

Le JOLI coup franc de Zuriko Davitashvili face au PSG hier soir ☄️🇬🇪! 6 eme but de la saison avec Saint Étienne 💚🤍. 🎥(@Ligue1) pic.twitter.com/0pOcav33s1 — Actu.Foot (@football_actufr) January 13, 2025

Cardona en sauveur, Stassin en héros

En avril dernier, l’ASSE luttait pour sa survie et avait besoin de prendre des points à domicile. Face à Brest, les Verts ont enchaîné les erreurs sur coup de pied arrêté mais ont pu compter sur un Irvin Cardona décisif pour prendre un point. L’ancien joueur du club breton a marqué le but du 3-3 sur un amour de lob dont il a le secret.

Une semaine plus tard, les Verts jouaient une nouvelle fois à Geoffroy-Guichard pour le derby face à l’OL. Lucas Stassin a marqué le match de son empreinte en inscrivant les deux buts de la victoire de l’ASSE. Le Belge avait alors doublé la mise d’une magnifique frappe de l’extérieur de la surface.

Des beaux buts qui ne permettent d’éviter la relégation

En fin de saison, la tâche s’est compliquée pour les Verts. Face à Monaco lors de la 32ᵉ journée, Zuriko Davitashvili avait pourtant remis les deux équipes à égalité d’une superbe frappe enroulée en pleine lucarne. Comme trop souvent, l’ASSE a ensuite cédé et s’est inclinée 3-1 avec un but concédé dans la foulée de la réalisation du Géorgien.

Lors des deux dernières journées, seul un sans-faute pouvait potentiellement sauver les Verts. Florian Tardieu l’a bien compris en lançant parfaitement la soirée à Reims. L’ancien Troyen avait ouvert le score d’une merveille dès le début de la rencontre. Une semaine plus tard, lors de l’ultime journée, le milieu stéphanois avait récidivé d’une volée parfaite qui n’a malheureusement pas évité la défaite 3-2 des siens face à Toulouse ainsi que la relégation de l’ASSE.

Des débuts prometteurs pour l’ASSE en Ligue 2

Pour son retour en Ligue 2, l’ASSE a impressionné dès la 2ᵉ journée face à Rodez. Zuriko Davitashvili avait conclu le récital stéphanois à la suite d’une action collective d’école. Un mois plus tard, les Verts nous offraient un véritable spectacle face à Reims. Juste avant la pause, Lucas Stassin redonnait l’avantage aux siens d’une frappe splendide avant qu’Igor Miladinovic n’inscrive le but du 3-1 d’un tir non moins splendide.

Depuis fin septembre, la dynamique des Verts n’est plus la même malgré quelques éclats comme le coup franc direct de Florian Tardieu lors de la défaite face au Mans. Augustine Boakye a également régalé en concluant un superbe mouvement collectif pour ouvrir le score à Troyes. Le Ghanéen avait alors été idéalement mis sur orbite par Joshua Duffus.