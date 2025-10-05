Les Verts ont retrouvé le goût de la victoire ce samedi. Face à Montpellier, les Stéphanois ont une nouvelle fois montré leur capacité à aller chercher les trois points dans une rencontre compliquée (victoire 0-2, J9 de Ligue 2). Le coach de l’ASSE, Eirik Horneland, a livré sa réaction en conférence de presse, des propos relayés par Ici Saint-Étienne.

"C’est un match important, bien sûr, et je suis satisfait, a reconnu le technicien norvégien, soulagé après le succès de son équipe. Une semaine après la défaite face à Guingamp, cette opposition servait de test pour juger la capacité de réaction des Verts. " Surtout quand, comme vous le dites, il y avait un esprit de revanche par rapport à la semaine dernière. Je pense qu’on est arrivé avec un meilleur état d’esprit cette fois-ci. "

Montpellier nous a rendu la tâche difficile "

L’ouverture du score rapide de Zuriko Davitashvili pourrait laisser croire à une domination stéphanoise. Mais la réalité du terrain fut bien plus équilibrée.

"Montpellier nous a rendu la tâche difficile. Ils ont joué un football très agressif, très intense, dès le début, analyse Eirik Horneland. Et puis, au fil du match, je pense qu’on a réussi à mieux rentrer dedans à partir de la 60e minute. On a créé des attaques plus longues. Le match est devenu un peu plus débridé, avec les deux équipes qui se rendaient coup pour coup. "

Une victoire précieuse pour l'ASSE en Ligue 2

En s’imposant à l’extérieur, Saint-Étienne a surtout retrouvé confiance et solidité. "On a vu sur les deux buts que cette équipe est capable de produire de belles actions, de faire du bon football. C’est comme ça qu’on a réussi à aller chercher cette victoire. (…) Il y avait beaucoup de pression sur les deux équipes. C’était assez difficile de garder le ballon et de construire de longues attaques. Les deux équipes se sont vraiment disputé la possession, et on a su marquer sur les phases où on avait réussi à s’installer. "

Délogés de la première place après leur revers à Guingamp, les Verts reviennent rejoignent Troyes et Pau en tête du classement de Ligue 2. "Pour nous, c’était important de l’emporter, de répondre après le match contre Guingamp, d’ajouter des points au compteur et de revenir en haut du championnat ", a conclu Horneland.