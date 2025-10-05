Solide et inspirée, l’ASSE s’est imposée 2-0 face à Montpellier grâce à un doublé de Zuriko Davitashvili. Une prestation qui a ravi Joao Ferreira, satisfait du sérieux affiché par les Verts, notamment défensivement.

L’AS Saint-Étienne a parfaitement lancé son week-end en s’imposant 2-0 contre Montpellier à Geoffroy-Guichard. Dès le coup d’envoi, les hommes de Joao Ferreira ont pris le contrôle du match, en marquant 2 buts après 25 minutes de jeu. Un choix payant puisque Zuriko Davitashvili, en grande forme, a inscrit un doublé avant la pause, offrant un avantage confortable aux Verts.

« C’était un très bon match. Nous avons dominé la première mi-temps, eu beaucoup d’occasions et su concrétiser nos opportunités », a confié Joao Ferreira après la rencontre. Un succès qui permet à l’ASSE d’effacer la frustration du week-end précédent, marqué par des points perdus dans les dernières minutes.

Joao Ferreira satisfait, mais lucide

Si la victoire stéphanoise fait grand bien au classement, le défenseur portugais n’a pas manqué de souligner les points à améliorer, notamment dans la gestion du ballon après la pause. « En seconde période, on a perdu trop de ballons qu’on aurait dû mieux gérer. Mais dans l’ensemble, ça reste une bonne mi-temps aussi. »

Cette lucidité témoigne de la rigueur du groupe, qui ne veut pas que son équipe s’endorme sur ses lauriers. Pour lui, cette victoire doit avant tout servir de base à un travail collectif encore en construction.

Le clean sheet, symbole d’une équipe de l'ASSE solidaire

Si Davitashvili a brillé offensivement, c’est bien la solidité défensive des Verts qui a fait la différence. L’ASSE n’a jamais été véritablement mise en danger par Montpellier et signe un précieux clean sheet, son troisième de la saison.

« Quand on ne concède pas de buts, c’est toujours plus facile de gagner. C’est un travail collectif, tout le monde défend ensemble », a souligné Ferreira, fier du sérieux affiché par son équipe.

Avec cette victoire, Saint-Étienne retrouve de la confiance et se replace au classement. La dynamique semble relancée, et le public du Chaudron ne demandait qu’à vibrer à nouveau.