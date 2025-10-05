La réserve de l'ASSE sort d'un bon début de saison ponctué par trois victoires en quatre matchs en championnat dont une dernière contre Auxerre (1-0). Pour cette cinquième rencontre de la saison, les Verts jouaient le derby face à l'US Feurs ce samedi à 18h. Résumé de la rencontre.

Sylvain Gibert s'est exprimé à l'issue de la dernière rencontre de championnat contre Auxerre sur le site officiel du club, satisfait de la prestation de ses derniers : "On savait que la qualité de notre adversaire et du centre de formation auxerrois nous rendrait cette rencontre difficile. Même à 10, cette équipe adverse est restée très bien organisée avec de la qualité sur chaque ligne. Malgré tout, on ne s’est pas affolés. C’était la consigne à la pause. On se devait de terminer ce match à onze, de ne pas partir dans tous les sens. C’est aussi l’un des motifs de satisfaction aujourd’hui."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix - Stojkovic, Pedro, Dodote, Achour - Mouton, Depalle, Eymard - Lutin, Othman, Moulin.

Sont entrés en jeu : Hornech, Traore, Mimoun, Cheikh.

Résumé de cette rencontre

C'est un derby intense que les deux équipes vont se livrer. Le premier fait de jeu est la blessure de Jibril Othman qui est obligé de céder sa place à la demi-heure de jeu à Issam Cheikh. Finalement, juste avant la pause, Valentin Depalle perd les pédales en voulant jouer une touche rapidement et envoie le ballon sur le numéro 4 de Feurs. Une échauffourée entre les deux équipes se forme et le numéro 8 stéphanois est expulsé. 0-0 à la pause !

Le match s'annonce difficile et les Verts vont faire le dos rond, jusqu'à cette sortie exceptionnel du défenseur central Kévin Pedro qui fait 40 mètres avant de faire un centre-tir coupé par Issam Cheikh qui ouvre le score. 1-0 pour l'ASSE ! Le score n'évoluera plus jusqu'à la fin malgré quelques frayeurs. Les Verts sont leaders de leur poule avec 12 points sur 15 possibles !

Dès ce vendredi à 13h00, les jeunes stéphanois disputeront le challenge des espoirs contre l'OGC Nice à l'Etrat. Ensuite, les Verts recevront Romorantin en championnat le dimanche 19 octobre à 15h00.

Crédit photo : asse.fr