L’ASSE s’est imposée face au Stade de Reims (3-2) au terme d’un match intense, marqué par des temps forts de chaque côté. Après une première demi-heure compliquée, les Verts ont trouvé les ressources nécessaires pour prendre le dessus et confirmer leur statut de favori en Ligue 2. Retour sur trois enseignements clés de cette rencontre.

Après leur victoire à Clermont, les Stéphanois voulaient confirmer leur place de leader face à un autre relégué de Ligue 1. Le début de rencontre est à l’avantage des Rémois : Teuma et N’tamon font souffrir la défense, mais Larsonneur veille. Les Verts réagissent grâce à Stassin, servi par Cardona, qui ouvre le score après une percée de Nadé (27e). Le jeune attaquant manque de peu le doublé avant que Reims n’égalise l’avantage : Teuma transforme un penalty imaginaire (43e). Reims ne reviendra à hauteur que pour 2 petites minutes. Lucas Stassin remet les siens devant d’une magnifique tentative depuis l’extérieur de la surface. Le belge avait déjà tenté cette frappe en debut de partie mais était tombé sur Jaouen, qui cette fois-ci ne peut rien.

Au retour des vestiaires, Larsonneur sauve les siens d’un double arrêt décisif, avant que Miladinovic ne signe une frappe somptueuse en lucarne (49e). Quelques secondes après avoir frôlé le 2-2, le Serbe permet aux Verts de faire le break grâce à son 1er but pour sa première titularisation avec l’ASSE. Boakye manque ensuite de creuser encore plus l’écart et Reims recolle par Teuma (69e). Le maltais répond au but de Miladinovic en nettoyant la lucarne de Larsonneur. La fin de match est haletante mais l’ASSE s’accroche et s’impose 3-2, confirmant sa solidité et son ambition pour la montée.

L’ASSE à une attaque de Ligue 1

Avec Stassin, Cardona et Boakye, l’attaque stéphanoise affiche une efficacité et une créativité dignes de l’élite. Le collectif offensif combine vitesse, puissance et spontanéité, comme en témoignent les enchaînements rapides et la variété des solutions trouvées face à une défense rémoise pourtant solide. Le second but de Stassin illustre cette capacité à faire basculer un match sur un éclair de génie. Les 3 attaquants stéphanois ont été impliqués sur tous les buts face aux rémois.

Lucas Stassin en est désormais à 3 réalisations cette saison grâce à son doublé. Auteur d’une passe décisive, Irvin Cardona se rapproche des premières places d’un classement des passeurs dominé par Augustine Boakye. Le ghanéen a conforté sa place en tête de ce classement avec 2 nouvelles passes décisives, portant son total à 5.

Avec un banc composé, ce samedi, de Zuriko Davitashvili, Ben Old et Joshua Duffus, Eirik Horneland a de la ressource sur le plan offensif. Le coach des Verts perd peu en qualité en cas de changements au cours de la partie. Si l’ASSE continue sur ce rythme, sa puissance offensive pourrait bien être un atout décisif dans la course à la montée.

Gautier Larsonneur rapporte de nouveau des points

Décrié la saison dernière comme ses défenseurs, Gautier Larsonneur a vécu une saison 2024-2025 délicate. De retour en Ligue 2, où il avait été élu meilleur gardien en 2023-2024, le portier retrouve de la confiance et une solidité cruciale pour l’ASSE. Malgré deux buts encaissés face à Reims, le portier a réalisé un match sérieux, ne pouvant rien faire sur les deux buts. Il doit encore cependant éviter certaines frayeurs sur les sorties aériennes où il n’inspire pas toujours la sérénité.

Match après match, Gautier Larsonneur s’impose sur sa ligne comme l’assurance-vie des Verts. Face à Reims, son double arrêt à la 47e minute a totalement changé la dynamique de la rencontre. Sans lui, l’ASSE aurait pu couler, mais sa capacité à sortir des parades hors norme permet à l’équipe de rester dans le coup. Moins d’une minute plus tard, les Verts marquaient le 3-1 grâce à une frappe délicieuse de Miladinovic. Le portier stéphanois rapporte à nouveau des points cruciaux. Sa régularité en fait l’un des grands artisans de la série positive stéphanoise.

Des remplaçants qui frappent à la porte

Nadir El Jamali et Igor Miladinovic ont profité de cette rencontre pour se montrer. Les deux joueurs ont été titularisés suite à l’incertitude qui planait autour de Jaber et de la blessure de Gadegbeku. Entamant une série de 3 matchs en une semaine, Eirik Horneland a besoin de joueurs en forme pour débuter les rencontres et éviter davantage de blessures au milieu.

Le milieu formé au club, par son activité et sa justesse technique, a apporté de la fraîcheur et du liant au milieu. Le Serbe a fait parler la poudre avec une frappe splendide qui a marqué les esprits. Après une bonne entrée à Clermont, Igor Miladinovic a connu sa première titularisation en Vert et l’a célébrée par une frappe somptueuse. Ces prestations confirment la richesse de l’effectif et offrent à Eirik Horneland de nouvelles options crédibles pour la rotation. De quoi accentuer la concurrence et maintenir tout le groupe sous tension positive.