Samedi soir, l’AS Saint-Étienne a signé un succès précieux face au Stade de Reims (3-2) dans un Chaudron en fusion. Une victoire acquise malgré des absences notables et un changement de dernière minute. À 24 heures d’un déplacement important à Amiens (mardi, 20h30), l’heure est au point sur l’effectif.

Contre les Champenois, Eirik Horneland avait dû composer avec un effectif encore marqué par plusieurs forfaits. Joao Ferreira, annoncé titulaire, avait finalement ressenti une gêne à l’échauffement. C’est donc Ebenezer Annan qui avait pris sa place dans le onze de départ.

Au milieu, le coach avait fait confiance au trio Tardieu – Miladinovic – El Jamali. Un choix payant : Tardieu a assumé son rôle de sentinelle, Miladinovic a marqué un but somptueux, et El Jamali a répondu présent malgré un peu de déchet. Devant, Boakye a fait parler sa vitesse et Stassin a confirmé sa forme éclatante avec un doublé. Ce succès face à un adversaire direct pour la montée a montré que, même amoindris, les Verts avaient les ressources pour tenir le cap et garder la tête de la Ligue 2.

Amiens en ligne de mire avec le forfait d'un cadre

Trois jours après ce succès, un nouveau défi attend les Stéphanois avec un déplacement à Amiens. L’enchaînement des matchs oblige le staff à réfléchir à une gestion intelligente de l’effectif. Les absents de samedi pourraient revenir dans le groupe, ce qui offrirait de nouvelles options au coach norvégien.

Le cas de Joao Ferreira reste incertain : sa gêne musculaire devrait nécessiter plus de temps, et il pourrait encore manquer ce rendez-vous. En revanche, plusieurs cadres se rapprochent d’un retour. Cela ouvre la voie à une rotation bienvenue, notamment au milieu de terrain.

Des retours et de la concurrence au milieu

Le trio Tardieu – Miladinovic – El Jamali a fait le travail contre Reims, mais Horneland pourrait choisir d’injecter de la fraîcheur. Mahmoud Jaber, laissé sur le banc samedi après avoir joué diminué à Clermont postule à une place de titulaire. Aïmen Moueffek, enfin rétabli, devrait également être du voyage à Amiens et lui aussi prétendre à une place. Leur profil va apporter plus de densité défensive et d’énergie dans la récupération. Il permettra également d'injecter du sang frais. Pour autant, il n'est pas certain que le coach norvégien souhaite couper les jambes de Miladinovic, très en jambe samedi soir.

Avec la présence de Davitashvili sur le flanc, revenu progressivement dans le rythme, l’entraîneur stéphanois dispose également de davantage d’armes offensives. Cette profondeur retrouvée au milieu et sur les côtés lui permet de varier les associations et de maintenir une intensité élevée, même en période de matchs rapprochés. Il se pourrait que Cardona reste sur le banc afin de permettre un retour du Géorgien. Boakye pourrait alors s'exporter côté droit.

Un leader attendu au tournant !

Toujours invaincus, les Verts savent qu’ils seront attendus au tournant en Picardie. Amiens, solide sur sa pelouse, cherchera à faire tomber le leader. De son côté, l’ASSE veut confirmer sa dynamique et capitaliser sur la confiance née du succès face à Reims.

La gestion des forces en présence sera donc déterminante. Entre la reconduction d’un onze victorieux et l’intégration progressive des revenants, Horneland devra trouver le juste équilibre pour maintenir sa marche en avant.