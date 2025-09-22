Comme après chaque rencontre, Patrick Guillou a livré sa chronique pour Le Progrès. L’ancien défenseur de l'ASSE n’a pas caché son enthousiasme après ce match spectaculaire face à Reims (3-2). Un festival offensif ponctué de samba, de chaos joyeux et d’une ambiance de Coupe d’Europe.

Ce choc entre deux anciens pensionnaires de Ligue 1 a tenu toutes ses promesses. Dès les premières minutes, Reims a pris les devants, imposant un tempo élevé et multipliant les situations dangereuses. Larsonneur, décisif à plusieurs reprises, a repoussé les tentatives adverses. Lucas Stassin a ensuite permis à l'ASSE de prendre les devants

Le buteur belge a ensuite répondu à l'égalisation rémoise par un but de Stassin. S'en est suivi une seconde mi-temps de belle qualité se terminant sur le score de 3-2 pour l'ASSE qui enchaîne avec un second succès consécutif ! Patrick Guillou n’a pas boudé son plaisir : « C’est exactement pour ce genre de match que j’aime le foot. Du jeu, des actions, des arrêts époustouflants, des émotions et des buts venus d’ailleurs. »

Une deuxième période renversante pour l'ASSE

Dès la reprise, Larsonneur réalise un double arrêt monumental qui maintient les siens dans le match. Dans la foulée, Miladinovic permet de creuser l'écart d’une frappe surpuissante en pleine lucarne. Le stade explose, et l’ASSE prend définitivement l’ascendant. Boakye manque le but du 4-1, Cardona également. Teuma redonne un court instant l’espoir aux Rémois avec une frappe sublime à la 69e minute. Mais les Verts, portés par un public en feu, tiennent jusqu’au bout leur victoire.

Guillou résume ce match par un mot d’ordre plein d’exaltation : « Brázil, Brázil ! Saint-Étienne, Coupe d’Europe… » Avant d'ajouter : « Les lois de la gravité ne sont plus respectées. Un stade illuminé, en fusion, grâce à des buts tombés du ciel comme des météores. »

Miladinovic et El Jamali brillent, mais vigilance exigée

Au-delà du spectacle offensif, Guillou souligne la qualité technique du duo Miladinovic – El Jamali, très inspiré au milieu : « Ce binôme a proposé un jeu simple, propre et fluide. » Il salue également la justesse défensive de l’ASSE en transition : « Une bonne lecture du jeu par la défense résiduelle. Une structure Verte pro-active ! »

Mais pas question de s’emballer. L’ancien Vert appelle à rester concentré : « Pour voyager sereinement, il sera primordial de trouver la bonne assise défensive. » Avec cette victoire, l’ASSE reste invaincue et conforte sa place de leader. Mais la série continue, et le déplacement à Amiens s’annonce piégeux.