Face à Grenoble samedi dernier, l'ASSE n'a pas su faire mieux que de concéder le nul. Mais après cinq victoires consécutives en Ligue 2, les Stéphanois sont encore dans les clous pour espérer accrocher le titre. Analyse dans le dernier Sainté Night Club.

Devant Saint-Étienne, Troyes garde la tête avec quatre points d'avance. Lundi soir, Annecy a longtemps cru pouvoir faire tomber l'ESTAC, mais Ripart a finalement offert la victoire aux siens en toute fin de match (85e).

Surtout, le duel du 26 avril (ASSE – ESTAC) se profile de plus en plus comme le match décisif pour la première place.

Un scénario déjà écrit pour l'ASSE ?

"On commence déjà à voir se dessiner la fin de saison", observe Valentin, chroniqueur pour Peuple Vert. Le mois d'avril, avec des confrontations contre Dunkerque ou l'ESTAC, pourrait être décisif pour les Verts.

"Derrière la troisième place, il y a beaucoup d’équipes qui peuvent encore jouer quelque chose, mais qui vont aussi s’affronter et laisser des points en route. Il y a un groupe très serré", ajoute-t-il. Car Le Mans n'est plus qu'à trois unités de retard de l'ASSE, et le Red Star est venu à bout de Dunkerque (1-0)."

Les Manceaux semblent sur une bonne lancée pour définitivement inquiéter les Stéphanois. "Elle ne m’a pas impressionné. Mais il faut reconnaître que ça marche", concède le chroniqueur. "Et surtout, c’est l’équipe du trio de tête avec le calendrier le plus favorable (Amiens, Pau, Boulogne). Alors que nous, on a des matchs beaucoup plus tendus à venir, dès ce week-end contre Annecy, puis Dunkerque. Franchement, ça m’inquiète au vu de la dynamique."

Troyes et l'ASSE en tête-à-tête

Mais plutôt que de regarder derrière, Saint-Étienne doit profiter de sa position de chasseur. L'ESTAC a failli laisser des plumes à Annecy. Et bien que l'ASSE a concédé le nul à Grenoble, la fenêtre de tir n'est pas encore refermée.

"On sent que les Troyes commencent un peu à marquer le pas", observe Antoine Chirat, journaliste pour Onze Mondial. "Physiquement, ça tire. Malgré tout, ils gardent une forme de réussite, presque celle d’un champion. Beaucoup de choses tournent en leur faveur. Contre Clermont, par exemple, le but en fin de match est assez discutable. Il y a aussi ce match contre Pau où ils sont menés et reviennent dans une fin de match complètement folle. Je ne les vois pas forcément s’imposer facilement à Dunkerque, mais je les vois capables d’aller chercher un nul, de s’accrocher."

Quoi qu'il en soit, l'ASSE devra engranger le maximum de points possibles pour grapiller une place sur le podium.

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